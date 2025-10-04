Ριβς: «Ο Ρέντικ είναι... ψυχοπαθής»

Ο Όστιν Ριβς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον κόουτς του, Τζέι Τζέι Ρέντικ, τον οποίο χαρακτήρισε... ψυχοπαθή.

Ο Όστιν Ριβς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Τζέι Τζέι Ρέντικ, ο οποίος ετοιμάζεται για τη δεύτερή του σεζόν ως προπονητής.

Ο αστέρας των «Λιμνανθρώπων» μίλησε σε ένα podcast και ρωτήθηκε αν το νέο απόκτημα της ομάδας, ο Τζέικ ΛαΒάρια, γνωρίζει τον προπονητή. Εκείνος απάντησε ότι τον ξέρει πολύ καλά και την ίδια ώρα χαρακτήρισε τον Ρέντικ... ψυχοπαθή.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «The Young Man and The Three podcast»:

«Ο ΛαΒάρια ξέρει τον Ρέντικ πολύ καλά. Είναι ψυχοπαθής. Δείτε όταν αρχίσει το καμπ. Ο Ρέντικ θα τρελαθεί σε μία εβδομάδα».