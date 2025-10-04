Γιάνκοβιτς στο SDNA: «Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχω ακόμα αλλά τελειώνω - Έχω βγάλει δίπλωμα προπονητικής»

Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς μίλησε στο SDNA λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν και αναφέρθηκε στους στόχους του Περιστερίου, στη συνεργασία του με τον κόουτς Ξανθόπουλο και στα πλάνα του για μετά την απόσυρση.

Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς σε δηλώσεις του στο SDNA ξεκαθάρισε πως στόχος του Περιστερίου είναι να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται μία ομάδα και υπογράμμισε πως αν όλοι δίνουν το 100% δεν έχουν να φοβηθούν κάτι. Επίσης, αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Βασίλη Ξανθόπουλος, ο οποίος θα είναι πλέον ο προπονητής του.

Τέλος, δήλωσε ότι δεν έχει πολλά χρόνια ακόμα μπροστά του ως μπασκετμπολίστας και ξεκαθάρισε πως αφού αποσυρθεί θέλει να παραμείνει στο μπάσκετ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τους στόχους της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη: «Κοινοί στόχοι είναι να γίνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται μία ομάδα, να δεθούμε. Θεωρώ ότι είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί, δεν πρέπει να μας αλλάξει κάτι τη νοοτροπία στο πώς παίξαμε στα φιλικά με το επίσημο παιχνίδι. Όσο πιο νωρίς δεθούμε, τόσο πιο επικίνδυνοι θα είμαστε εντός και εκτός έδρας. Είμαστε μία ομάδα που παίζει γρήγορα, δεν το κρύβουμε, το ξέρουν ήδη όλοι, σκάουτινγκ υπάρχει. Νομίζω άμα βάλουμε το κορμί μας και είμαστε δυνατοί στην άμυνα δεν έχουμε κάτι να φοβόμαστε. Κάθε μέρα που περνάει θα γινόμαστε και καλύτεροι».

Για το αν είναι εύκολο να έχει για προπονητή έναν άνθρωπο που ήταν συμπαίκτης του: «Όχι, δεν είναι εύκολη, γιατί από εκεί που τον φώναζα "Μπίλι" και είχαμε συζητήσεις στα αποδυτήρια και για το μπάσκετ και για εκτός μπάσκετ και γενικά, αλλάζει λίγο. Αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται πρώτη φορά. Το έχω συνηθίσει, είναι μέρος της δουλειάς και είναι μέρος και της ηλικίας μου από ότι φαίνεται».

Για το πόσα χρόνια έχει ακόμα μπροστά του: «Δεν το ξέρω για να σου είμαι ειλικρινής, αλλά τελειώνουμε».

Για το αν σκέφτεται να αναλάβει άλλο πόστο αφού αποσυρθεί: «Σίγουρα υπάρχουν στο μυαλό μου πράγματα που θέλω να κάνω μετά. Νομίζω ότι δε θέλω τόσο πολύ να το συζητήσω τώρα. Αν με ρωτήσεις, δίπλωμα προπονητικής έχω βγάλει, οπότε το έχω καλύψει αυτό το κομμάτι, αλλά δεν ξέρω ακόμα προς τι θα κατευθυνθώ, σίγουρα θα είναι κάτι που έχει να κάνει με το μπάσκετ».