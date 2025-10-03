Η αστεία ιστορία με τον Χόρτον - Τάκερ στο ντεμπούτο του και το τελευταίο σουτ

Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους σε δηλώσεις του διηγήθηκε μια αστεία ιστορία στο ντεμπούτο του Χόρτον - Τάκερ στην Εuroleague, με τον Λιθουανό τεχνικό να προσπαθεί να εξηγήσει στον Αμερικανό το τι συμβαίνει με το τελευταίο σουτ στα ευρωπαϊκά παρκέ.

Ο Χόρτον - Τάκερ πραγματοποίησε φοβερό ντεμπούτο με την φανέλα της Φενέρμπαχτσε στη πρεμιέρα της Euroleague κόντρα στην Παρί, με τον Αμερικανό άσο να δείχνει με το «καλημέρα» τα διαπιστευτήρια του.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σε δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση με την γαλλική ομάδα διηγήθηκε μια αστεία ιστορία με τον Χόρτον Τάκερ με τον Λιθουανό τεχνικό να προσπαθεί να εξηγήσει στον Αμερικανό το τι συμβαίνει με το τελευταίο σουτ στα ευρωπαϊκά παρκέ.

Ο Γιασικεβίτσιους σημείωσε ότι προσπαθούσε να εξηγήσει στον Χόρτον-Τάκερ ότι πρέπει πάντα να κάνει το τελευταίο σουτ για τη διαφορά πόντων, αλλά παρά την εξήγηση του, ο πρώην ΝΒΑer δεν το σούταρε στο τέλος.

«Υπήρξε μια κάπως κωμική κατάσταση – είπαμε ότι στην Ευρώπη, το τελευταίο σουτ πρέπει πάντα να γίνεται για τη διαφορά πόντων. Με ρώτησε μάλιστα: "Να σουτάρω;" Είπα: "Σούταρε, προχώρα". Το έκανε... και πάλι δεν σούταρε (γέλια)»

«Αυτό είναι ένα από αυτά τα πράγματα. Άλλοι που έρχονται δεν ξέρουν ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πέντε φάουλ αντί για έξι. Πρέπει να τα ξανασκέφτεσαι τέτοια πράγματα, όσο αστεία κι αν φαίνονται».