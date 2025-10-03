Γιάνκοβιτς: «Αν ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή μπορούμε να διεκδικήσουμε τη νίκη»

Με τον Πανιώνιο θα αναμετρηθεί το Σάββατο (4/10, 19:30, ΕΡΤ 2) στο κλειστό «Μ. Λιούγκας» της Γλυφάδας το Περιστέρι στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, η οποία θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ομάδας των δυτικών προαστίων:

Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου αντιμετωπίζουν έναν δυνατό αντίπαλο, αλλά είναι έτοιμοι γι’ αυτή την αναμέτρηση.

«Πρώτα απ’ όλα να ευχηθούμε καλή χρονιά με υγεία σε όλες τις ομάδες και μακριά από τραυματισμούς. Ήρθε η ώρα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι κόντρα στον Πανιώνιο» υποστήριξε ο αρχηγός του Περιστερίου Βλάντο Γιάνκοβιτς.

«Η ομάδα μας έχει προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά και θεωρώ πως έχουμε δεθεί ως σύνολο έχοντας μπροστά μας το πρώτο σημαντικό παιχνίδι του πρωταθλήματος» συνέχισε ο έμπειρος φόργουορντ και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι αν ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή θα είμαστε έτοιμοι για να διεκδικήσουμε τη νίκη».

Όσο για το γεγονός ότι η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, εξήγησε: «Παίζει ρόλο σ’ ένα παιχνίδι η απουσία του κόσμου, καθώς δεν δίνει ώθηση στην γηπεδούχο ομάδα ο κόσμος. Για μας θα είναι πιο εύκολη η επικοινωνία στο παρκέ, αλλά θα πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα και να τρέξουμε, ώστε να βρούμε το εύκολο καλάθι στο ανοικτό γήπεδο».