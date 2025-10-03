Δήλωσε τους 8 ξένους στη GBL ο Παναθηναϊκός, εκτός ο Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός δήλωσε την 8άδα των ξένων για την Stoiximan GBL και όπως αναμενόταν οι «πράσινοι» άφησαν εκτός λίστας τον Ματίας Λεσόρ.

Λίγα 24ωρα πριν την έναρξη της Stoiximan GBL ο Παναθηναϊκός παρέδωσε την λίστα με τους 8 ξένους θα δηλώνονται στις εγχώριες διοργανώσεις. Να σημειώσουμε πως από τους 8 ξένους παίκτες μόνο οι έξι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην τελική δωδεκάδα, πράγμα που σημαίνει πως πριν από κάθε αγώνα θα πρέπει να «κόβονται» δυο παίκτες.

Όπως αναμενόταν οι «πράσινοι» άφησαν εκτός λίστας τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος δεν βρίσκεται ακόμα στο 100% των δυνατοτήτων του. Θυμίζουμε πως κάθε ομάδα έχει δικαίωμα για τρεις αλλαγές στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος και δυο στον δεύτερο γύρο.

Αναλυτικά η 8άδα ξένων που δήλωσε ο Παναθηναϊκός:

Ναν, Σορτς, Όσμαν, Γκραντ, Χουάντσο, Χολμς, Γιούρτσεβεν, Γκριγκόνις