Τρεις αλλαγές στους κανονισμούς στο ελληνικό μπάσκετ: Αποβολή προπονητή, φάουλ στο τρίποντο και challenge

Τρεις σημαντικές αλλαγές θα υπάρχουν στους κανονισμούς του πρωταθλήματος μπάσκετ και θα εφαρμοστούν στα πρωταθλήματα Stoiximan GBL, Elite League, National League και Α1 Γυναικών.

Αρχικά, μπαίνει ένα τέλος στην εκβιαστική προσπάθεια παικτών να κερδίσουν τρεις βολές όταν διαβλέπουν πρόθεση να τους γίνει φάουλ. Πλέον οποιαδήποτε προσπάθεια πίσω από το κέντρο του γηπέδου, εκτός κι αν είναι στη λήξη επίθεσης, περιόδου ή αγώνα, δεν θα δίνει τρεις βολές όταν γίνεται πίσω από το κέντρο.

Παράλληλα, πλέον οι προπονητές έχουν δικαίωμα για δύο Challenge, υπό τον όρο ότι το ένα θα το έχουν πάρει πριν το τελευταίο δίλεπτο ενός αγώνα. Μέχρι πέρσι, οι προπονητές αποκτούσαν δικαίωμα και για δεύτερο Challenge αν το πρώτο ήταν πετυχημένο.



Τέλος, όπως έπραξε και η Ευρωλίγκα, στο εξής η είσοδος προπονητή στον αγωνιστικό χώρο ανακόπτοντας αιφνιδιασμό του αντιπάλου οδηγεί σε αποβολή του.

Αναλυτικά οι αλλαγές που αποφασίστηκαν:



1.APPENDIX F INSTANT REPLAY SYSTEM



Οι διαιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το IRS για να καθορίσουν αν ένα φάουλ είναι απλό η αντιαθλητικό ΜΟΝΟ στα τελευταία δύο (2) λεπτά του αγώνα καθώς και στα τελευταία δύο (2) λεπτά των πιθανών παρατάσεων.



Οι προπονητές σύμφωνα με το αρθρ. F.4.2 μπορούν να κάνουν χρήση των δικαιούμενων HCC σε κάθε περίπτωση που περιλαμβάνεται στο αρθρ.F.3. ανεξαρτήτως χρονικών περιορισμών που προϋποθέτει η χρήση IRS.

Στα τελευταία 2? του αγώνα ο προπονητής, εφόσον δεν έχει κάνει χρήση HCC μέχρι το σημείο αυτό, έχει δικαίωμα χρήσης μόνο ενός HCC το οποίο αν δεν χρησιμοποιηθεί μπορεί να μεταφερθεί σε περίπτωση παράτασης(εων)



Τροποποιείται το αρθρ.F.4.2 και ο προπονητής δικαιούται δυο HCC κατά την διάρκεια ενός αγώνα αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ στα τελευταία 2? του αγώνα όπως προβλέπεται πιο πάνω.



2.ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΥΤ ΑΡΘΡ.15



Δεν θεωρείται προσπάθεια για σουτ όταν η μπάλα αναπαύεται στο(α) χερι(α) του επιτιθέμενου και αυτός επιχειρεί σουτ από το πίσω μέρος του γηπέδου όταν του γίνεται φάουλ, ΕΚΤΟΣ αν πρόκειται για την λήξη περιόδου ή αγώνα ή λήξης 24?.



Κάθε τελική προσπάθεια εκτός της περιοχής των 3π. Θεωρείται προσπάθεια για σουτ όταν η μπάλα αναπαύεται στο(α) χέρι(α) του επιτιθέμενου και αυτός από ΣΤΑΤΙΚΗ θέση η βρισκόμενος σε ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ κίνηση αρχίζει την κίνηση των αγκώνων του προς τα επάνω με κατεύθυνση το αντίπαλο καλάθι.



3.Αρθρ.38 ΣΦΑΛΜΑ ΑΠΟΒΟΛΗΣ



Η είσοδος του προπονητή η των βοηθών του η οποιοδήποτε δικαιούται να κάθεται στον πάγκο με σκοπό την αποτροπή του αιφνιδιασμού από την αντίπαλη ομάδα τιμωρείται ΑΥΤΟΜΑΤΑ με ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΜΕΣΑ από τον αγώνα ο εισερχόμενος και ο Α προπονητής, ως υπεύθυνος του πάγκου της ομάδας.