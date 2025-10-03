Ουεμπανιάμα: «Η προπόνησή μου αυτό το καλοκαίρι ήταν βάναυση»

Στην Media Day των Σαν Αντόνιο Σπερς ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα μίλησε για την καλοκαιρινή του προετοιμασία τονίζοντας πως ήταν... βάναυση.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Η προπόνησή μου αυτό το καλοκαίρι ήταν βάναυση. Αυτό το καλοκαίρι, επέλεξα να κάνω κάτι πολύ πιο έντονο. Ίσως αυτό να μου στερεί χρόνο που θα μπορούσα να αφιερώσω στο μπάσκετ, αλλά δεν έχει σημασία. Ήθελα να ανακτήσω τη φυσική μου κατάσταση.

Σας διαβεβαιώνω ότι κανείς δεν προπονήθηκε όπως εγώ αυτό το καλοκαίρι. Και αυτό είναι το καλύτερο καλοκαίρι που έχω περάσει μέχρι τώρα. Μπορώ να πω ότι η πρόοδος είναι απίστευτη. Νιώθω καλύτερα, φαίνομαι πιο δυνατός και η ζυγαριά δείχνει ότι έχω πάρει βάρος».