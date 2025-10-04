Λιάπης: «Είμαστε ενθουσιασμένοι και τυχεροί που έρχεται μια όμορφη χρονιά με Ελλάδα και Ευρώπη»

Ο γκαρντ της Καρδίτσας, Μιχάλης Λιάπης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και μίλησε για τις φετινές προκλήσεις της ομάδας του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αναλυτικά είπε:

Για τη φετινή σεζόν: «Είμαστε ενθουσιασμένοι αλλά και τυχεροί που έρχεται μια όμορφη χρονιά με Ελλάδα και Ευρώπη. Ανυπομονούμε να παίξουμε το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν εντός έδρας, να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο να μας δει και να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτήν την ατμόσφαιρα, που ελπίζουμε να είναι απολαυστική».

Για το πώς βιώνει ο κόσμος τη φετινή σεζόν με την ευρωπαϊκή παρουσία: «Είναι ενθουσιασμένος. Θα είναι η πρώτη χρονιά που η ομάδα θα παίξει σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Ανυπομονεί πώς και πώς. Η ζήτηση είναι μεγάλη για τα εισιτήρια και οτιδήποτε».

Για την πρεμιέρα στην GBL με τον Άρη (04/10): «Σίγουρα είναι ένα δύσκολο ματς. Ο Άρης είναι μια καλή ομάδα, έχει κάνει μια νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνημα. Έρχεται από μια μεγάλη νίκη από την Ευρώπη. Αυτό που κοιτάμε εμείς είναι να κάνουμε σωστά όσα μας έχει πει ο κόουτς, να μπούμε συγκεντρωμένοι και να παλέψουμε απ’ το πρώτο λεπτό. Τακτικά σίγουρα θα γίνουν λάθη στην αρχή για όλες τις ομάδες. Όποιος βάλει το κορμί του και την καρδιά του πιο δυνατά, θα είναι αυτός που θα κερδίσει στο τέλος».

Για το ότι η Καρδίτσα διατήρησε μεγάλο μέρος του περσινού «κορμού»: «Όταν έχεις έναν “κορμό” από πέρυσι και το προπονητικό staff είναι ίδιο, σίγουρα η ενσωμάτωση των ξένων και των καινούργιων παικτών γίνεται πολύ πιο εύκολα και γρήγορα. Κάνουμε skip και ξεπερνάμε κάποια πράγματα τα οποία για κάποια καινούργια ομάδα θα έπαιρνε καιρός για να τα κάνει. Εμάς η νοοτροπία είναι ίδια με πέρυσι, κάνουμε πάρα πολλή προπόνηση, ο κόουτς είναι πολύ απαιτητικός και όλη η δουλειά μας θα βγει μες στο γήπεδο. Η ένταση με την οποία που δουλεύουμε μας δίνει μια ασφάλεια».

Για τη διαχείριση των αρκετών ταξιδιών που θα έχουν τη φετινή σεζόν: «Υπάρχει μεγάλη προσοχή στο τι θα φάμε, πώς θα ξεκουραστούμε, στην προπόνηση. Σίγουρα τα ταξίδια είναι επίπονα, αλλά, επειδή δουλεύουμε πάρα πολύ σωστά, έχει γίνει ρουτίνα όλο αυτό. Θα είμαστε έτοιμοι σωματικά».

Για την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στην Καρδίτσα: «Είμαι πολύ τυχερός και ευλογημένος που μου δόθηκε η ευκαιρία να έρθω στη Καρδίτσα, σε μια ομάδα που πρωταγωνιστεί και έχει εξαιρετικό κόουτς. Ήταν μια ευκαιρία να επιστρέψω ξανά στην GBL και την περίμενα να έρθει κάποια στιγμή. Τα στοιχεία που έχω σαν παίκτης ταιριάζουν καλύτερα στην GBL απ’ ό,τι στην Elite League. Κάποια στιγμή έπρεπε να έρθει η ευκαιρία και αυτή ήταν η Καρδίτσα με δύο ματς την Ευρώπη. Είμαι έτοιμος να βοηθήσω».