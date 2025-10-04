Πρεμιέρα με μεταδόσεις Εlite League και Α1 Γυναικών σε ΕΡΤ και YouTube

Τα Εθνικά Πρωταθλήματα της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 αρχίζουν από το Σάββατο 4 Οκτωβρίου με την πρεμιέρα να περιλαμβάνει δυνατές αναμετρήσεις σε όλες τις κατηγορίες.

Οι φίλαθλοι θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν τους αγώνες των πρωταθλημάτων της Elite League και της Α1 Γυναικών τηλεοπτικά ή διαδικτυακά και National League 1, National League 2 και Α2 Γυναικών διαδικτυακά.



Στην Elite League το Σάββατο (4/1) θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το ERT Sports 2 ο αγώνας ΑΟ Δάφνης – Ψυχικό στις 17:00, ενώ την Δευτέρα 6/10, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 η αναμέτρηση Βίκος Ιωαννίνων – ΓΣ Λαυρίου στις 18:30.

Στην Α1 Γυναικών, την Κυριακή (5/10) ο Αθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στις 19:45, αναμέτρηση η οποία θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την EΡT 2.



Οι υπόλοιποι αγώνες της Elite League και της Α1 Γυναικών θα μεταδοθούν διαδικτυακά από το κανάλι YouTube της ΕΟΚ, όπου θα είναι διαθέσιμες και αναμετρήσεις των National League 1, National League 2 και της Α2 Γυναικών.



Αναλυτικά όλες οι μεταδόσεις:



Elite League



6/10 Βίκος Ιωαννίνων – ΓΣ Λαυρίου, από την ΕΡΤ 2



4/10 ΑΟ Δάφνης – Ψυχικό, από το ERT Sports 2



4/10 Πρωτέας Βούλας – Παπάγου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



4/10 Αιγάλεω – Μαχητές Πειραματικό, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



4/10 Τρίκαλα – Πανερυθραικός, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



4/10 ΑΓΕ Χαλκίδα – Νίκη Βόλου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



4/10 ΓΣ Σοφάδων – Κόροιβος, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



4/10 ΝΕ Μεγαρίδος – Δόξα Λευκάδας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ





National League 1



4/10 Ιωνικός Ιωνίας – Πιερικός Αρχέλαος, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



4/10 Δάφνη Δαφνίου – Ελευσίνα, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



4/10 Γλαύκος Έσπερος – Ηλυσιακός, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



4/10 Εθνικός Λιβαδειάς – ΠΟΚ Έσπερος, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



4/10 Έσπερος Λαμίας – ΑΕ Ν. Κηφισιάς, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



4/10 ΟΦΗ – Πανελλήνιος, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



4/10 Ελευθερούπολη – ΔΕΚΑ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



4/10 Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Απόλλων Πάτρας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



4/10 Ιόνιος Κέρκυρας – Σαρωνίδα, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



4/10 Αμύντας – Παλαιό Φάληρο, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



4/10 Μίλωνας – Χολαργός, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



4/10 Αρετσού Καλαμαριάς, Γέφυρα ΜΓΣ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



4/10 Πανσερραϊκός – ΚΑΟΧ Ευρώπη, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



4/10 ΧΑΝΘ – Λεύκιππος Ξάνθης, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



4/10 Παγκράτι- Προμηθέας 2014, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



4/10 ΓΑΣ Κομοτηνή- Πανόραμα, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



4/10 Ιωνικός Νίκαιας – Ερμής Αργυρούπολης, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



4/10 ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

National League 2



5/10 Αχέρων Καναλακίου – ΓΣ Κορωπίου, από το κανάλι YouTube του γηπεδούχου σωματείου

Α1 Γυναικών



5/10 Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός, από την ΕΡΤ 2



4/10 Πανσερραϊκός- ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



5/10 Πρωτέας Βούλας – Ολυμπιακός, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

5/10 Αμύντας – ΕΣΚΔ Νεάς Ιωνίας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



5/10 ΠΑΣ Γιάννινα – Ανόρθωσις Βόλου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Α2 Γυναικών

5/10 Πάνθηρες – Πιερικός Αρχέλαος, από το κανάλι YouTube του γηπεδούχου σωματείου



5/10 Ιπποκράτης Κω – ΑΟ Σπόρτιγκ, από το GiafkaSports