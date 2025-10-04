Κακλαμανάκης: «Το παιχνίδι με τον Πανιώνιο είναι απαιτητικό για εμάς»

Ο σέντερ του Περιστερίου, Δημήτρης Κακλαμανάκης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για την προηγούμενή του ομάδα, Πανιώνιο, την οποία θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα (04/10): «’Ήμουν δύο χρόνια στον Πανιώνιο. Ο Βασίλης Ξανθόπουλος έδωσε το τελευταίο του ματς απέναντι στον Πανιώνιο. Είναι ένα απαιτητικό παιχνίδι για εμάς. Θα δω γνώριμα πρόσωπα και γνώριμο γήπεδο. Ελπίζω να είμαστε καλύτεροι και να νικήσουμε».

Για το φετινό ρόστερ του Πανιωνίου: «Ίσως, αν μιλήσουμε σε μονάδες, είναι καλύτερη ομάδα από πέρυσι. Είναι νωρίς να μιλήσουμε ακόμα σαν ρόστερ, για όλες τις ομάδες φυσικά. Χρειάζεται χρόνος για όλους ώστε να “δέσουμε”. Θεωρώ ότι για πρεμιέρα, αυτό που μετράει περισσότερο είναι η νίκη».

Για τα συμπεράσματα από τα φιλικά προετοιμασίας της ομάδας του: «Όταν η άμυνα μας είναι σε καλό επίπεδο και είναι επιθετική, όπως θέλει ο κόουτς, έχουμε περισσότερες ευκαιρίες στην επίθεση, γιατί είμαστε μια νεανική και αθλητική ομάδα. Στόχος μας είναι να τρέξουμε στον αιφνιδιασμό, γι’ αυτό θέλουμε να παίζουμε επιθετική και σκληρή άμυνα».

Για την ποιότητα των γκαρντς της ομάδας: «Θεωρώ ότι το σύγχρονο μπάσκετ στηρίζεται κυρίως στην περιφέρεια και λιγότερο στους ψηλούς. Παίρνουν τις περισσότερες αποφάσεις. Σίγουρα θα στηριχτεί στους γκαρντς, αλλά και στους ψηλούς».

Για το νέο ξεκίνημά του στο Περιστέρι: «Υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία. Με τα παιδιά προπονούμαστε σκληρά ενάμιση μήνα. Η ώρα έφτασε».

Για το πόσο έχει βελτιωθεί συγκριτικά με την προηγούμενη του θητεία στο Περιστέρι: «Τότε ήμουν 18 χρονών νομίζω. Το Περιστέρι ήταν η πρώτη μου επαγγελματική ομάδα. Τότε έκανα τα πρώτα μου βήματα στην καριέρα μου, ήταν πολύ καλή μεταβατική χρονιά για εμένα στο ανδρικό επίπεδο».

Για τον ανταγωνισμό της φετινής GBL: «Τα ρόστερ δείχνουν ότι είναι γεμάτα, με δυνατές έδρες και κόσμο. Σίγουρα θα είναι δύσκολη οποιαδήποτε νίκη και οι αγώνες θα κρίνονται στα τελευταία λεπτά».