Ανησυχία στη Μιλάνο για Σιλντς και Νίμπο

Σε αναμένα κάρβουνα κάθονται στο Μιλάνο, καθώς Σέιβον Σιλντς και Τζος Νίμπο αποχώρησαν τραυματίες στην αναμέτρηση με την Παρτίζαν.

Η Αρμάνι Μιλάνο έφυγε ηττημένη από την Σερβία με την Παρτίζαν να επικρατεί με 80-78., ωστόσο όπως όλα δείχνουν η ήττα δεν ήταν το μοναδικό κακό για την ιταλική ομάδα.

«Ο Σιλντς αποχώρησε με ένα πρόβλημα στον προσαγωγό που μας ανησυχεί πολύ. Κι ο Νίμπο είχε ένα πρόβλημα στον δικέφαλο. Ας ελπίσουμε να μην είναι βαρύ το τίμημα», τόνισε ο προπονητής της ιταλικής ομάδας, Έτορε Μεσίνα.

«Μας πλήγωσε η διαφορά που άνοιξε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο κυκλοφορήσαμε καλύτερα την μπάλα, δημιουργήσαμε καλύτερα σουτ και τρέξαμε πολύ, αλλά χάσαμε στο σουτ. Είναι κρίμα, αλλά είμαι πολύ περήφανος για το πώς παλέψαμε. Αν κοιτάξουμε τα στατιστικά, ήμασταν ισάξιοι ή καλύτεροι σε όλα εκτός από τα λάθη. Αυτό σημαίνει ότι ήμασταν ικανοί να ανταγωνιστούμε. Είμαι περήφανος για το πώς παλέψαμε το παιχνίδι παρά τις δυσκολίες», πρόσθεσε.

Όπως γίνεται κατανοητό με το πρόγραμμα να είναι επιβαρυμένο οι ιθύνοντες της Μιλάνο κάθονται σε αναμένα κάρβουνα όσον αφορά τους δυο βασικούς παίκτες.