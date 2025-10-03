Πρεμιέρα στη νεόδμητη Roig Arena για την Βαλένθια

H Bαλένθια είναι πανέτοιμη να αγωνιστεί για πρώτη φορά στη νεόδμητη Roig Arena για την 2η αγωνιστική της Εuroleague κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια

Με το... δεξί στο νέο της σπίτι θέλει να μπει η Βαλένθια. Οι «νυχτερίδες» αντιμετωπίζουν την Βίρτους Μπολόνια για την δεύτερη αγωνστική της Euroleague με την ομάδα του Σάντσεζ Μαρτίνεζ να αγωνίζεται για πρώτη φορά στη νεόδμητη Roig Arena.

Ένα γήπεδο χωριτηκότητας 15.600 θεατών μπορείνα λειτουργήσει και ως πολυχώρος εκδηλώσεων, καθώς πρόκειται για ένα κλειστό με τεράστια έκταση.

Με 11.000 εισιτήρια διαρκείας, που συνιστoύν νέο ρεκόρ, εξυπακούεται πώς απόψε η Roig Arena θα είναι κατάμεστη.

Το πρωί της Παρασκευής απέμεναν προς διάθεση 199 μεμονωμένα εισιτήρια για τον αγώνα, σε VIP θέσεις!

Η διοίκηση της ομάδας έχει προγραμματίσει μια σειρά από happenings από νωρίς, καθώς έχει δημιουργηθεί Fan Zone στους περιβάλλοντες χώρους της Αρένας, που θα λειτουργεί τρεις ώρες πριν από το τζάμπολ!

Παράλληλα θα υπάρχουν εκδηλώσεις και μέσα στη Roig Arena, που θα αρχίσουν στις 20:30, ενώ το τζάμπολ του αγώνα θα γίνει στις 21:30.