Ο διάλογος στο τελευταίο τάιμ άουτ της Μαδρίτης: «Πάσα, πάσα!» - Τι απάντησε παίκτης του Ολυμπιακού (vid)

Η Ρεάλ προηγήθηκε 80-73, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κάλεσε τάιμ άουτ κι εκεί ζήτησε κυκλοφορία της μπάλας. Στο video από το Euroleague TV ακούγεται η απάντηση ενός εκνευρισμένου παίκτη του Ολυμπιακού, πιθανότατα του Εβάν Φουρνιέ, που φωνάζει ότι τους παίζουν συνέχεια «under, under and under», εννοώντας προφανώς την αντιμετώπιση στον Τόμας Ουόκαπ.

Η Euroleague επιτρέπει τις κάμερες στα τάιμ άουτ των αγώνων της και πολλές φορές βγαίνουν στη δημοσιότητα διάλογοι με ενδιαφέρον.

Μία τέτοια περίπτωση προέκυψε και στην ήττα του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη. Με το σκορ στο 80-73 και 1'53'' για τη λήξη ο Γιώργος Μπαρτζώκας κάλεσε τάιμ άουτ, για να βελτιώσει την επιθετική εικόνα της ομάδας του, που είχε «κολλήσει».

Ο Έλληνας τεχνικός, λοιπόν, ακούγεται να λέει ξεκάθαρα «πάσα, πάσα», ζητώντας από τους παίκτες του να κυκλοφορήσουν πιο σωστά τη μπάλα. Τότε ακούγεται ένας παίκτης, πιθανότατα ο Εβάν Φουρνιέ, να απαντά: «Under, under and under», αναφερόμενος στον τρόπο που η Ρεάλ αντιμετώπιζε τους Πειραιώτες αμυντικά και δη τον Τόμας Ουόκαπ.

Άλλωστε, ήταν ένα σημείο της αναμέτρησης που οι Μαδριλένοι έπαιζαν συνεχώς under τον Τεξανό γκαρντ, με τον παίκτη του Ολυμπιακού να μην κρύβει τη δυσαρέσκειά του, νιώθοντας «εγκλωβισμένος» στο παρκέ, λόγω κακών αποστάσεων.

Θυμίζουμε πως οι «ερυθρόλευκοι» σημείωσαν μόλις 4π. εντός πεδιάς στην 4η περίοδο του αγώνα, με τη Ρεάλ να «τρέχει» ένα επιμέρους 25-8 και να παίρνει τόσο τη νίκη (89-77), όσο και μια καλή διαφορά (+12).

Δείτε το σχετικό βίντεο: