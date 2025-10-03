Α.Σ Παπάγου: Μαζί Τρέχουμε, Μαζί Κερδίζουμε - Ένα βήμα για τον αθλητισμό, ένα χαμόγελο για τη ζωή

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Παπάγου, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, Χολαργού, διοργανώνουν τον 1st Night Run Παπάγου - Χολαργού – “Miles with Smiles” , έναν νυχτερινό αγώνα με παράλληλα events.

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου και ώρα 18.00, θα δοθεί η εκκίνηση του 1st Night Run 2025 Happy Heroes – “Miles with Smiles” , στο Αθλητικό Κέντρο Παπάγου «Βασίλειος Ξύδης» (οδός Νευροκοπίου) που δεν θα είναι απλώς ένας αγώνας, αλλά μια γιορτή που θα δίνει χώρο στη χαρά, στη συμμετοχή και στην ελπίδα.

Θα διεξαχθούν αγώνες 1.000 - 5.000 και 10.000 μέτρων και μπορούν να συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, ενήλικες (άνδρες και γυναίκες) καθώς επίσης και αθλητές και αθλήτριες Αθλητικών Σωματείων του Δήμου μας και άλλων Δήμων.

Μαζί μας θα είναι και η ομάδα μπάσκετ παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού του Α.Σ.ΠΑΠΑΓΟΥ - HAPPY HEROES, που μας δείχνει καθημερινά ότι η δύναμη του αθλητισμού ξεπερνά κάθε εμπόδιο.

Είναι μία δράση κοινωνικής ευθύνης, ένα πρόγραμμα που τίθεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), της Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής (ΕΣΚΑ), καθώς και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ, υποστηριζόμενο από πόρους του ΑΣΠ αλλά και την υποστήριξη χορηγών,

Με τη δική σας στήριξη, κάθε χιλιόμετρο γίνεται «γέφυρα» προς ένα πιο φωτεινό αύριο.

Προκήρυξη Αγώνα

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Παπάγου (Α.Σ.Π.) και την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, προκηρύσσουν τον «1ο NiGHt Run - MILES WITH SMILES Παπάγου-Χολαργού», το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, με ώρα εκκίνησης στις 18:00.

Στους αγώνες μπορούν να συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, ενήλικες (άνδρες και γυναίκες) καθώς επίσης και αθλητές και αθλήτριες Αθλητικών Σωματείων του Δήμου μας και άλλων Δήμων.

Στοιχεία ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025

ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

18:00: 5.000μ. & 10.000μ.

18:15: 1.000μ. (για παιδιά 9 έως 15 ετών)

ΕΚΚΙΝΗΣΗ & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΠΑΓΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΥΔΗΣ» (Νευροκοπίου1)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ: ΔΩΡΕΑΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά έως και την Κυριακή 26/10/2025 στο link: https://eggrafes.mysportevent.gr/product-category/night-run-miles-with-smiles-papagou-cholargou/

Οι συμμετέχοντες πρέπει να αποστέλλουν μία συμμετοχή.

Εγγραφές θα πραγματοποιούνται και στα γραφεία του Αθλητικού Συλλόγου Παπάγου (Α.Σ.Π.) στο Κλειστό Γυμναστήριο Παπάγου (πρ. ΕΑΚ), έως την Κυριακή (26/10), στις ώρες λειτουργίας των γραφείων (καθημερινά 17:00-21:00).

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ

Την Παρασκευή 31/10/25 και ώρες 16.00-20.00 και το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 και ώρες 10:00-13:00 (αυστηρά) στην είσοδο του κτιρίου της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού (πρώην ΔΟΠΑΠ), οδός Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου, 15669 – Παπάγου (τηλ.: 210.6543879)

Η παράδοση των αριθμών θα γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή του διπλώματος οδήγησης.

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική χρονομέτρηση από την εταιρεία “MySportsEvent”.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν σε φάκελο τον αριθμό συμμετοχής τους, με το Chip Ηλεκτρονικής Χρονομέτρησης.

ΕΠΑΘΛΑ

Διαδρομή 1.000 μ.: αναμνηστικά μετάλλια θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες, ενώ θα απονεμηθούν μετάλλια στους τρεις πρώτους/πρώτες και έπαθλα στον 1 ο αθλητή και στην 1 η αθλήτρια γενικής κατάταξης.

αναμνηστικά μετάλλια θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες, ενώ θα απονεμηθούν μετάλλια στους τρεις πρώτους/πρώτες και έπαθλα στον 1 αθλητή και στην 1 αθλήτρια γενικής κατάταξης. Διαδρομή 5.000 μ. & 10.000 μ.: αναμνηστικά μετάλλια & διπλώματα θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες ενώ θα απονεμηθούν μετάλλια στους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας και έπαθλα στον 1ο αθλητή και στην 1η αθλήτρια γενικής κατάταξης και κάθε κατηγορίας.



ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Θα διεξαχθούν τρεις (3) διαδρομές στους δρόμους της πόλης μας.

1.000μ .: Εντός του στίβου του Αθλητικού Κέντρου Παπάγου «Β. Ξύδης»

.: Εντός του στίβου του Αθλητικού Κέντρου Παπάγου «Β. Ξύδης» 5.000 μ.: Σωρανού Εφεσίου, Νευροκοπίου, Πίνδου, Αλεβιζάτου, Παπακωσταντίνου, Αθ. Καραλή, Καρναβία, Μπλέσσα, ανώνυμος οδός εντός άλσους Ανδρέα Κάλβου, Πίνδου, Αργυροκάστρου και επιστροφή από Σωρανού Εφεσίου

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ: https://connect.garmin.com/modern/course/382408889

10.000 μ: Σωρανού Εφεσίου, Νευροκοπίου, Πίνδου, Αλεβιζάτου, Παπακωσταντίνου, Αθ. Καραλή, Καρναβία, Μπλέσσα, ανώνυμος οδός εντός άλσους Ανδρέα Κάλβου, Πίνδου, Αργυροκάστρου δεξιά Μακεδονίας, Σακελαρίου δεξιά, Χατζηκωσταντή, Αναστάσεως, Ανατολής, Ναβαρίνου, Υμηττού, 25ης Μαρτίου, Στρατάρχου Παπάγου (μέσα από το πάρκο), 8ης Μεραρχίας, Κορυτσάς , Αρτέμιδος, Κύπρου, Ιωνίας, Σωρανού Εφεσίου

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ: https://connect.garmin.com/modern/course/382418393

Σταθμοί

Θα υπάρχουν σταθμοί υποστήριξης των δρομέων με Φυσικό Μεταλλικό Νερό κατά τον τερματισμό και ανά 2.5χλμ.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Θα υπάρχει ιατρός καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα καθώς και ασθενοφόρο.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες μετέχουν στον 1ο Nιgηt Run MILES WITH SMILES Παπαγου-Χολαργου

με δική τους ευθύνη και πρέπει να έχουν υποστεί πρόσφατα σε ιατρικές εξετάσεις και είναι απολύτως υγιείς για να συμμετέχουν στην παρούσα αθλητική δραστηριότητα.

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1.000μ.: · γεννηθέντες & γεννηθείσες 2010 -2016 5.000μ: · παίδες - κορασίδες (γενν. 2008-2009) · έφηβοι - νεάνιδες & άνδρες - γυναίκες έως και 39 ετών (γενν. 1986-2007) · βετεράνοι άνδρες - γυναίκες 40-49 ετών (γενν. 1976-1985) · βετεράνοι άνδρες - γυναίκες 50-59 ετών (γενν. 1966-1975) · βετεράνοι άνδρες - γυναίκες 60 & άνω (γενν. …..-1965) 10.000μ: · παίδες - κορασίδες (γενν. 2008-2009) · έφηβοι - νεάνιδες & άνδρες - γυναίκες έως και 39 ετών (γενν. 1986-2007) · βετεράνοι άνδρες - γυναίκες 40-49 ετών (γενν. 1976-1985) · βετεράνοι άνδρες - γυναίκες 50-59 ετών (γενν. 1966-1975) · βετεράνοι άνδρες - γυναίκες 60 & άνω (γενν. …..-1965)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ