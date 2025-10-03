Αστέρας Εξαρχείων: «Απαξίωση του ερασιτέχνη αθλητή και Οδύσσεια συμμετοχής σε ένα πρωτάθλημα»

Ο Αστέρας Εξαρχείων με ανακοίνωση του άφησε αιχμές προς την ΕΟΚ για την συμμετοχή του στο πρωτάθλημα της Δ Ε.Σ.Κ.Α εξιστορώντας την απαξίωση του ερασιτέχνη αθλητή

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

«Η οδύσσεια της συμμετοχής σε ένα πρωτάθλημα (ή αλλιώς η απαξίωση του ερασιτέχνη αθλητή)

Τους τελευταίους τέσσερις μήνες, μετά την απόφαση μας ως συνέλευση του Αστέρα Εξαρχείων να αναστείλουμε τη στήριξη μας στην ομάδα μπάσκετ της Υπεροχής Εξαρχείων (θα βγει ξεχωριστό κείμενο ), αποφασίσαμε να επανενεργοποιήσουμε την ομάδα μπάσκετ του Αστέρα, η οποία λόγω κακοδιαχείρισης του προηγούμενου διοικητικού σχήματος ήταν ανενεργή για σχεδόν μια δεκαετία. Με αυτό τον στόχο ξεκίνησε ένας κύκλος συζητήσεων με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.), ώστε να ενημερωθούμε για τα απαραίτητα βήματα, με σκοπό η ομάδα μπάσκετ του Αστέρα να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής (Ε.Σ.Κ.Α.) για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026.

Κατά την επικοινωνία μας με την Ε.Ο.Κ., ζητήθηκε να καταθέσουμε αίτηση εγγραφής στο μητρώο των σωματείων της ομοσπονδίας, παρότι ουδέποτε είχε κοινοποιηθεί στον σύλλογο απόφαση διαγραφής από αυτήν. Ωστόσο, με τον χρόνο να πιέζει, αποφασίσαμε να υποβάλουμε εκ νέου αίτηση . Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού αυτά έγιναν αποδεκτά, ζητήθηκε να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση με μέλη του Δ.Σ. της ομοσπονδίας, ώστε να αναλυθεί το πλάνο και η στρατηγική του σωματείου μας. Αυτό που ακολούθησε δεν είχε καμία σχέση με αυτό που αναμέναμε. Η ημίωρη συζήτηση περιείχε κυρίως ενημέρωση για την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις εκλογές της ομοσπονδίας και αναφορές γύρω από την μακρά ιστορία του σωματείου μας (ζητώντας μας μάλιστα βίντεο παλιών αγώνων για το αρχείο τους). Η αίτηση μας όμως έγινε δεκτή και την επόμενη μέρα καταθέσαμε αίτημα για συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Δ’ Ε.Σ.Κ.Α. της επόμενης σεζόν, κυριολεκτικά την τελευταία μέρα της προθεσμίας (17/07/2025). Και ενώ όλα έδειχναν να παίρνουν το δρόμο τους και το ρόστερ της ομάδας σχηματιζόταν με τη συμμετοχή σχεδόν όλων των παικτών που ήταν στην ομάδα της Υπεροχής και στήριξαν την αυτοοργάνωση στην πράξη, ενημερωθήκαμε ότι ως νέο σωματείο για τρία έτη δεν δικαιούμαστε να προχωρήσουμε σε μεταγραφές παικτών που έστω και μια φορά έχουν βγάλει δελτίο σε ομάδα μπάσκετ (ακόμα και αν αυτό είχε συμβεί πριν είκοσι χρόνια). Η μόνη δυνατότητα που είχαμε ήταν να εκδώσουμε νέα δελτία. Ψάχνοντας τον κανονισμό μεταγραφών, πράγματι για τα νέα σωματεία προβλέπεται η συγκεκριμένη διαδικασία, παράλληλα όμως στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι : « Η διάταξη αυτή μπορεί να αναστέλλεται για σωματεία που έχουν την έδρα τους σε επαρχιακές πόλεις, ή/και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ». Διαβάζοντας το συγκεκριμένο απόσπασμα, θεωρήσαμε αυτονόητο ότι εφόσον από την ομοσπονδία ανέφεραν επανειλημμένως την ιστορικότητα του σωματείου μας, αυτή η διάταξη θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην περίπτωση μας, ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μεταγραφές όπως όλα τα υπόλοιπα σωματεία. Ως εκ τούτου στις 17/07/2025 καταθέσαμε αίτημα εξαίρεσης από τους περιορισμούς μεταγραφών με βάση την παραπάνω διάταξη. Έκτοτε αρχίζει μια διαρκής προσπάθεια επικοινωνίας με την ομοσπονδία, ώστε να λάβουμε ένα έστω κατά προσέγγιση χρονοδιάγραμμα σχετικά με την εξέταση του αιτήματός μας. Στις πρώτες απόπειρες τηλεφωνικής επικοινωνίας, η απάντηση ήταν ότι το θέμα θα εξεταστεί στο επόμενο Δ.Σ. της ομοσπονδίας, το οποίο όμως ουδείς γνώριζε πότε θα πραγματοποιούνταν. Περίπου στις αρχές Αυγούστου και ύστερα από αρκετές τηλεφωνικές και διαδικτυακές οχλήσεις από μέρους μας, ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει κάποια επιτροπή μεταγραφών της Ε.Ο.Κ. η οποία θα αποφασίσει για το ζήτημά μας (κάτι το οποίο δεν αναφέρεται πουθενά στον Κανονισμό Μεταγραφών). Οπότε ξεκίνησε ένας νέος κύκλος επικοινωνίας με την επιτροπή μεταγραφών για να μάθουμε εκ νέου τη διαδικασία και πως θα κινηθούμε. Ύστερα από συνεννόηση μαζί τους, αποφασίστηκε να κατατεθούν τα αιτήματα για μεταγραφές και μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής θα αποφασιζόταν αν θα γίνουν δεκτά ή όχι. Με τις διακοπές του Αυγούστου να μεσολαβούν, θεωρήσαμε ότι η διαδικασία θα πραγματοποιούνταν προς το τέλος Αυγούστου – αρχές Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, επικοινωνούσαμε καθημερινά μαζί τους για να λάβουμε οποιαδήποτε ενημέρωση, αλλά κάτι τέτοιο αποδείχτηκε ανέφικτο. Σαν απόλυτη προθεσμία είχαμε βάλει τη 15η Σεπτεμβρίου όποθυ και έληγε η προθεσμία της ομοσπονδίας για μεταγραφές. Αυτή η προθεσμία παρήλθε, χωρίς οποιαδήποτε ενημέρωση από πλευράς τους και με τους αθλητές να έχουν μείνει μετέωροι, χωρίς να γνωρίζουν αν έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν στον Αστέρα ή έστω σε κάποιο άλλο σωματείο εφόσον δεν μας επιτραπούν οι μεταγραφές. Για τους καρεκλοκένταυρους της ομοσπονδίας δηλαδή δεν υπήρξε ουδεμία μέριμνα για τους ερασιτέχνες αθλητές.

Σε λίγες ώρες είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος και αντί να ετοιμαζόμαστε για τη γιορτή που κάνουμε κάθε Παρασκευή σε όλα τα γήπεδα της Αττικής, παρακαλάμε ένα μάτσο αργόσχολους να μας απαντήσουν αν θα μας επιτρέψουν να παίξουμε. Η σύντομη επαφή μας με την Ε.Ο.Κ. επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά ότι όσα σιχαινόμαστε στον αθλητισμό, επαγγελματικό και ερασιτεχνικό, είναι εδώ και βασιλεύουν. Παραγοντιλίκια, μικροπολιτικές, μέσα και γνωριμίες είναι απαραίτητα συστατικά για να μπορέσεις να επιβιώσεις στο χώρο τους. Ασφαλώς, ως Αστέρας Εξαρχείων, δεν είχαμε καμία πρόθεση να συμμετάσχουμε στο συγκεκριμένο πανηγύρι αλλά και καμία τύχη για να μας αντιμετωπίσουν δίκαια. Κατά την προσπάθεια μας να επικοινωνήσουμε με την Ε.Ο.Κ. μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας έχουμε θέσει κάποια ερωτήματα στα οποία ουδέποτε λάβαμε απάντηση. Τα παραθέτουμε και εδώ μήπως ευαισθητοποιηθεί κάποιος από τους αρμόδιους και απαντήσει:

- Ποια είναι η επίσημη διαδικασία που έχει η ομοσπονδία για να εξετάζει αιτήματα σαν το δικό μας. Ισχύει αυτό που γράφει ο κανονισμός μεταγραφών για απόφαση του Δ.Σ. ή η διαδικασία που μας έχουν πει με την επιτροπή μεταγραφών;

- Με ποιο κριτήριο η επιτροπή μεταγραφών έκανε δεκτά αιτήματα μεταγραφών άλλου νέου σωματείου, ενώ απορρίπτει (κατά τα φαινόμενα) τα δικά μας; Γωρίζουμε με βεβαιότητα ότι έχει γίνει αυτό, καθώς το σωματείο στο οποίο αναφερόμαστε αγωνίζεται στο ίδιο γήπεδο με εμάς.

- Σε επικοινωνία με μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. αναφέρθηκε ότι είναι δύσκολο να γίνει δεκτό το αίτημά μας, καθώς πρέπει η ομοσπονδία να λογοδοτήσει και να αιτιολογήσει την απόφαση της. Τι εμποδίζει την ομοσπονδία να ακολουθήσει στο συγκεκριμένο θέμα την τακτική που ακολουθεί και στο διαμοιρασμό των wild cards, όπου απλά μια μέρα ανακοινώνει τα αποτελέσματα χωρίς να δώσει λογαριασμό σε κανέναν για τα κριτήρια επιλογής;

- Θα δοθεί η δυνατότητα στους αθλητές που έχουν αιτηθεί μεταγραφή στο σωματείο μας να μεταγραφούν σε άλλη ομάδα σε περίπτωση που η μεταγραφή τους στον Αστέρα απορριφθεί;

- Εφόσον έχουμε διαγραφεί από το μητρώο της ομοσπονδίας, θα μπορούσε να μας κοινοποιηθεί η απόφαση Γ.Σ. στην οποία αναφέρεται η διαγραφή μας;

- Κάθε πότε πραγματοποιείται Δ.Σ. και Γ.Σ. της ομοσπονδίας; Δημοσιεύονται οι αποφάσεις τους κάπου; Το 2021 η νεοεκλεγείσα τότε σημερινή διοίκηση είχε ανακοινώσει ότι όλες οι αποφάσεις θα δημοσιεύονται στο site της ομοσπονδίας (https://www.basket.gr/.../%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE.../32125/). Έκτοτε δεν έχει δημοσιευτεί ούτε μία απόφαση.

Πιθανότατα δεν θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στο φετινό πρωτάθλημα, τουλάχιστον όχι όπως θα θέλαμε. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε. Θα μας βρείτε και πάλι μπροστά σας.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ

Υ.Γ. Στα ανθρωπάκια που περιμένουν στη γωνία να απορριφθεί το αίτημά μας και να διαλυθεί η ομάδα για να πάρουν τους παίκτες μας και περισσότερες ώρες στο γήπεδο έχουμε να πούμε ότι είναι τόσο κοντόφθαλμοι που αδυνατούν να δουν τη μεγάλη εικόνα. Η αδικία και ο εμπαιγμός που συμβαίνει σήμερα στον Αστέρα, αύριο θα χτυπήσει και τη δική τους πόρτα»