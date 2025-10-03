Νέα κόλπα: Το SDNA μεταδίδει ζωντανά μέσω YouTube το Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα!

Το SDNA πάει τις παραγωγές στο επόμενο level: Ζωντανά με ήχο και live stats σε περιγραφή Γιάννη Κουβόπουλου το σπουδαίο ματς Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα! Και παράλληλα σχολιάζετε μαζί του την εξέλιξη του αγώνα.

Η Magic Euroleague σας περιμένει μετά τη λήξη του αγώνα, αλλά το SDNA δίνει μια επιπλέον δυνατότητα στους αναγνώστες του, και ειδικά σε όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τηλεοπτικά την αναμέτρηση, να ακούσουν λεπτό προς λεπτό ολόκληρο το παιχνίδι μέσα από την αγαπημένη φωνή του Γιάννη Κουβόπουλου.

Θα έχετε μάλιστα τη δυνατότητα να βλέπετε ζωντανά τη στατιστική του αγώνα αλλά και να ακούτε χωρίς καμία καθυστέρηση τα όσα συμβαίνουν στο ΟΑΚΑ.

Ταυτόχρονα θα μπορείτε να σχολιάζετε, με κόσμιο τρόπο πάντα, με τη δική σας οπτική τον μεγάλο αγώνα.

Συντονιστείτε εδώ δέκα λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα.

Στο κανάλι του SDNA στο YouTube. Πατώντας μάλιστα subscribe στο κανάλι θα ενημερωθείτε αμέσως για την έναρξη της μετάδοσης.

Καλή σας απόλαυση!