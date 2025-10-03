Οι διαιτητές της πρεμιέρας στην Stoiximan GBL

Ώρα... τζάμπολ στην Α1 μπάσκετ, με την ΚΕΔ να κάνει γνωστούς τους διαιτητές της πρεμιέρας.

Αναλυτικά οι διαιτητές και οι κομισάριοι της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL είναι οι εξής: Σάββατο 4/10 Μ. Λιούγκας 19.30 Πανιώνιος-Περιστέρι Πιτσίλκας-Αγραφιώτης-Λουλουδιάδης (Νηγιάννης) Ιβανώφειο 19.00 Ηρακλής-Προμηθέας Π. Πουρσανίδης-Τσολάκος-Χριστινάκης (Λαζαρίδης) Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός Ρ.-ΑΕΚ Τζιοπάνος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης (Κουλούρης) Γ. Μπουρούσης 16.00 Καρδίτσα-Άρης Παπαπέτρου-Καρπάνος-Τεφτίκης (Τέγα) Κυριακή 5/10 ΟΑΚΑ 16.00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ Συμεωνίδης-Κατραχούρας-Αγγελής (Μωϋσιάδης) Αγ. Θωμά 13.00 Μαρούσι-Ολυμπιακός Τσαρούχα-Ζακεστίδης-Μπακάλης (Παυλόπουλος)