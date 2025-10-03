Η Θ13 καλεί απόψε όλο τον κόσμο με κασκόλ για… τελετουργικό!

Κάλεσμα σε όλο τον κόσμο που θα πάει στο ΟΑΚΑ απευθύνει η Θύρα 13 ζητώντας να έχουν όλοι στα χέρια τους ένα κασκόλ για να ταξιδέψει η εικόνα σε όλη την Ευρώπη.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού ετοιμάζονται να δημιουργήσουν μία καυτή ατμόσφαιρα απόψε (3/10) στο "Telecom Center Athens", στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα.

Οι Πράσινοι θέλουν να κάνουν το 2/2 στο ξεκίνημα της φετινής Euroleague, με τη Θύρα 13 να δίνει το σύνθημα για την ατμόσφαιρα που θα επικρατεί το βράδυ στο ΟΑΚΑ.

Σε ανάρτησή της στα social media αναφέρει:

«Σήμερα παίρνουμε τα κασκόλ μας και δημιουργούμε την ατμόσφαιρα που μόνο εμείς ξέρουμε. Τραγουδάμε τον ΠΑΟ ΜΟΥ ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ δυνατά με τα κασκόλ μας υψωμένα για την μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης!»