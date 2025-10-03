Οσκαρ Ρόμπερτσον, Πατ Γιούιν, Ντέρικ Ρόουζ και άλλοι πολλοί στη πρεμιέρα του ΝΒΑ

Γεμάτη από ισχυρές προσωπικότητες, αθλητικές και μη, ήταν χθες η «Etihad Arena» στο παιχνίδι των Νικς με τους Σίξερς.

Το ΝΒΑ ξεκίνησε. Όχι το πρωτάθλημα, αλλά η preseason. Και όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, η αρχή έλαβε χώρα στο Αμπου Ντάμπι. Και πιο συγκεκριμένα στην «Etihad Arena», εκεί, όπου χθες οι Νιου Γιορκ Νικς νίκησαν τους Φιλαντέλφια Σίξερς με 99-84.

Το γήπεδο ήταν σχεδόν γεμάτο, το παρών έδωσαν μεγάλες προσωπικότητες του αθλήματος και όχι μόνο. Ηταν εκεί από πλευράς μπάσκετ οι Οσκαρ Ρόμπερτσον, Πατ Γιούιν, Ντέρικ Ρόουζ, Μαρκ Τζάκσον, Τζον Σταρκς, Ρούντι Γκέι και Μάικλ Κάρτερ-Ουίλιαμς.

Από κει και πέρα, στην «Etihad Arena» βρέθηκε ο βετεράνος ποδοσφαιριστής, Τζον Τέρι (στη φωτό με τον σούπερ σταρ των Σίξερς, Τζόελ Εμπίιντ), ο γνωστός κωμικός, Στιβ Χάρβεϊ, ο ράπερ Φατ Τζο και άλλοι πολλοί.

