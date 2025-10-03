Πρίντεζης για το ρεκόρ του Παπανικολάου: «Φτάσαμε στο σημείο να μας περνάνε τα γατάκια σε συμμετοχές»!

Ο Γιώργος Πρίντεζης δεν έχασε την ευκαιρία να πειράξει τον καλό του φίλο και άλλοτε συμπαίκτη του, Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος έγινε ρέκορντμαν συμμετοχών στον Ολυμπιακό.

Ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων έφτασε τις 748 συμμετοχές στον αγώνα με τη Ρεάλ κι έγραψε ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αφού ξεπέρασε τον Γιώργο Πρίντεζη.

Ανάμεσα σε όσους έσπευσαν να ευχηθούν στον Παπανικολάου για το ρεκόρ συμμετοχών του και ο παλιός του συμπαίκτης, τον οποίο άφησε -πλέον- πίσω του και σε μήνυμά του στα social media ανέφερε:

«Για τον Κωστάρα, ε; Φτάσαμε στο σημείο να μας περνάνε τα γατάκια σε συμμετοχές. Πωωωω! Τι να κάνεις… Κωστάρα, δεν θα σου ευχηθώ να παίξεις άλλα τόσα παιχνίδια, γιατί αυτό δεν είναι ευχή. Αλλά θα σου ευχηθώ να είσαι πάντα υγιής για όσο θέλεις να παίξεις ακόμα και να έχεις επιτυχίες με την ομάδα, γιατί ξέρω ότι ειδικά στο στάδιο που είσαι πόσο πολύ το θες και πόσο σημαντικό είναι για την καριέρα σου να τελειώσεις όμορφα όλα αυτά που έχεις φτιάξει. Να έχεις μόνο επιτυχίες από εδώ και πέρα, υγεία και επιτυχίες. Να είσαι καλός συμπαίκτης, καλός αρχηγός και ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Να είσαι καλά».