Ξέσπασμα Ομπράντοβιτς: «Γιατί ασχολούμαι με το μπάσκετ, για να χάνω; Μάλλον είμαι αποτυχημένος όλη τη ζωή μου, ε;» (vid)

Ομπράντοβιτς... από τα παλιά στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της Παρτιζάν επί της Αρμάνι.

Ο Σέρβος πολυνίκης τεχνικός ανέβασε τους τόνους και μίλησε για όλες τις τελευταίες μέρες της Παρτιζάν, την ταλαιπωρία που υπέστη η ομάδα του κατά την επιστροφή της από το Ντουμπάι, την προετοιμασία στην Αυστραλία, ενώ έγινε έξαλλος όταν του ειπώθηκε ότι η ομάδα του έχει... μεγάλο ρόστερ. Παράλληλα άφησε αιχμές για τη διαιτησία του αγώνα με την Αρμάνι, όπου η Παρτιζάν πήρε μία δραματική νίκη με 80-78, ενώ επέκρινε τους οπαδούς της ομάδας του που πέταξαν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο.

Αναφερόμενος αρχικά στη διαιτησία, είπε: «Όπως λένε, χωρίς σχόλιο. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Είναι αρχή της Ευρωλίγκας, δεύτερη αγωνιστική, το πιο σημαντικό είναι να ασχολούμαστε με εμάς. Μπορώ να πω κάτι άλλο: οι φίλαθλοι αντιλαμβάνονται την κατάσταση αλλά αυτό δεν είναι λόγος να πετούν αντικείμενα στο γήπεδο. Τους παρακαλώ να είναι αξιοπρεπείς, ό,τι κι αν γίνεται στο παρκέ. Δεν είναι ωραίο να το βλέπεις και υπάρχουν και πρόστιμα. Τους κάνω έκκληση να μην πετούν τίποτα. Και, μιας και το ανέφερα, τους ευχαριστώ για την απίστευτη ατμόσφαιρα».

Σχετικά με την προετοιμασία της Παρτιζάν: «Όταν γίνεται προετοιμασία, γίνεται σε σχέση με την ELPA. Μας δίνουν 32 μέρες και δεν είναι όπως παλιά. Το ταξίδι στην Αυστραλία ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για τον σύλλογο. Ήταν δύσκολο αθλητικά; Ναι. Μεγαλύτερο πρόβλημα εκεί ήταν ότι ήμασταν χωρίς ψηλούς. Έχω κάνει μόνο τρεις προπονήσεις με πλήρη ομάδα. Μπορώ να πω πως είμαι πολύ ικανοποιημένος για το πώς φαινόμασταν σήμερα. Μπήκαμε στην Ευρωλίγκα με τρεις προπονήσεις. Να παίξεις 48 ώρες μετά από ταξίδι από το Ντουμπάι… Μόνο εμείς και η Μακάμπι το έχουμε κάνει. Άλλοι πετούν με τσάρτερ, εμείς ταξιδέψαμε οικονομική θέση. Δεν θα παραπονεθούμε. Ξέρετε το τραγούδι “μέσω συνδικάτου διακοπές”. Οι παίκτες έδειξαν τεράστια θέληση. Λυπάμαι που βγήκε έτσι. Σε άτομα ύψους 2 μέτρων δόθηκε πάσο για να καθίσουν, είναι αυτό φυσιολογικό; Κερδίσαμε το ματς πολύ νωρίτερα αλλά μετράνε οι δύο βαθμοί».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου ότι η Παρτιζάν έχει βαθύ ρόστερ, ξέσπασε ο Σέρβος τεχνικός: «Τι έχουμε, συγγνώμη; Είναι αστείο; Πόσους νεαρούς έχει το Ντουμπάι; Εμείς έχουμε ακόμη τον Μποσνιάκοβιτς. Έχουμε πολλούς παίκτες; Δείτε τα ρόστερ όλων των ομάδων να δείτε αν υπάρχει κάποιος με λιγότερους από 16 παίκτες. Να σημειώσω, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με αυτή την ομάδα. Δεν θα μπορέσει να αποφασίσει κάποιος άλλος ποιος θα φτιάξει την ομάδα της Παρτιζάν. Λέγεται ότι μας λείπει σέντερ· δεν θα φέρουμε κάποιον μόνο για να τον φέρουμε».

Αναφορικά με τους ψηλούς της Παρτιζάν, είπε: «Ο Τζαμπάρι Πάρκερ ήταν ο μόνος ψηλός στην Αυστραλία. Και αυτό το λένε προετοιμασία. Τι είδους προετοιμασία είναι αυτή; Και μετά μου λέει ότι θέλει να παίζει 40 λεπτά. Ποια 40 λεπτά φίλε; Χρειάζομαι φρεσκάδα».

Και κλείνοντας, πρόσθεσε: «Τι κάνουμε; Προπονούμαστε για να χάνουμε; Τι είναι αυτό; Φυσικά οι φίλαθλοι θέλουν νίκες, αλλά και εγώ θέλω. Γιατί ασχολούμαι με αυτό; Για να χάνω; Μάλλον είμαι αποτυχημένος όλη μου την ζωή, ε;»