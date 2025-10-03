Ενοχλημένος ο Μπαρτζώκας μετά από ερώτηση Ισπανού ρεπόρτερ: «Πέντε φορές κερδίσαμε πέρυσι τους γίγαντες»…

Ισπανός ρεπόρτερ αποκάλεσε τη Ρεάλ «Ευρωπαίο γίγαντα» και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αντέδρασε έντονα απαντώντας πως «εμείς τους Ευρωπαίους γίγαντες που λέτε τους κερδίσαμε πέρυσι 5 φορές σε 6 αγώνες».

Ενοχλημένος με ερώτηση Ισπανού δημοσιογράφου ήταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην συνέντευξη Τύπου, μετά την ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης, με το «Ευρωπαίος γίγαντας» για τους Μαδριλένους, να μην... αρέσει στον προπονητή του Ολυμπιακού.

«Δεν καταλαβαίνω ακριβώς την ερώτηση. Τι εννοείται όταν λέτε ‘γίγαντας’. Παίζουμε πέντε εναντίον πέντε. Πέρυσι κερδίσαμε τους ‘ Ευρωπαίους γίγαντες’ στα πέντε από τα έξι παιχνίδια που παίξαμε.

Έχει να κάνει με τη δουλειά που κάνουμε στο παρκέ, έχει να κάνει με την ποιότητα των παικτών, με το πόσο μένουν ενωμένοι. Δεν παίζουμε απέναντι σε γίγαντες. Παίζουμε απέναντι σε ομάδες. Σεβόμαστε κάθε ομάδα στην Ευρώπη.

Κάθε ομάδα είναι πραγματικά δυνατή. Φυσικά η Ρεάλ είναι μια σπουδαία ομάδα, με έναν εξαιρετικό προπονητή και πολύ ταλαντούχους παίκτες. Όμως, δεν καταλαβαίνω ακριβώς την ερώτηση», ανέφερε στην απάντησή του ο προπονητής του Ολυμπιακού.