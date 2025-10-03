Παπανικολάου για το ρεκόρ του: «Θα προτιμούσα να είχαμε πάρει τη νίκη»

Ο Κώστας Παπανικολάου, μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Ρεάλ Μαδρίτης, μιλώντας για το ρεκόρ συμμετοχών με την φανέλα των «ερυθρόλευκων» τόνισε ότι θα προτιμούσε να έρθει η νίκη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το ρεκόρ του: «Δεν χωράνε σκέψεις για να πω κάτι έξυπνο για όλα αυτά που έχω ζήσει με αυτόν τον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια. Όλες τις αναμνήσεις μαζί. Καλές, κακές, όμορφες, άσχημες. Με τον κόσμο, με τους συμπαίκτες μου.

Αφήνω πίσω μου, έναν φίλο μου, που και αυτό για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τη διαδρομή αυτή τη διένυσα με τον Γιώργο στο μεγαλύτερο κομμάτι της. Πραγματικά ευχαριστώ τον σύλλογο που με έχει εμπιστευτεί όλα αυτά τα χρόνια και μου δίνεται η ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι σήμερα».



Για τη διαφορά απόδοσης: «Νομίζω ότι και τα δύο ματς και το σημερινό και το προχθεσινό ήταν παρόμοια κατά κάποιον τρόπο. Θέλω να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ, πήραμε κάποιες καλές διαφορές 10-11 πόντων και τις χάσαμε πάρα πολύ γρήγορα.

Βέβαια η Ρεάλ είναι μια ομάδα με ποιότητα, που μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά η Ευρωλίγκα είναι αδίστακτη και οι ομάδες είναι όλες καλές και όταν δουλεύεις για να χτίσεις ένα τέτοιο προβάδισμα, θα πρέπει να συνεχίσεις να δουλεύεις για να το κρατήσεις, για να αυξήσεις.

Γιατί αν είχαμε αυτό το προβάδισμα στα σημεία που δεν ήμασταν καλά επιθετικά, θα είχαμε το μαξιλαράκι μέσω της άμυνάς μας, να διατηρήσουμε την διαφορά ή να δώσουμε στους καλούς παίκτες μας, σε αυτούς που ήταν ζεστοί σήμερα, τις ανάσες για να προετοιμαστούν καλύτερα για όταν το παιχνίδι θα ήταν στην κόψη.

Παρ' όλα αυτά, είναι μία ήττα. Σίγουρα, δεν μας αρέσει, αλλά είναι πολύ νωρίς στη σεζόν ακόμα. Κεφάλια ψηλά. Να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να προετοιμαστούμε για το ματς της Κυριακής με το Μαρούσι».

