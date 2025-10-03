Φουρνιέ: «Στην 4η περίοδο κυριάρχησαν»

Ο Εβάν Φουρνιέ μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Ρεάλ Μαδρίτης, μίλησε για το που κρίθηκε η αναμέτρηση, αλλά και την παρουσία του Φρανκ Νιλικίνα στην ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ξεκίνησαν να πιέζουν περισσότερο στην τρίτη περίοδο, να είναι πιο physical. Έπαιρναν περισσότερα ριμπάουντ. Στην τέταρτη κυριάρχησαν συνολικά.



Πρέπει να πάρουμε περισσότερα ριμπάουντ, να ματσάρουμε την σκληράδα και το physicality. Τα βασικά είναι που κάνουν την διαφορά και σε κάνουν να αισθάνεσαι άνετα στο ματς.



Δεν είχε να κάνει με την φρεσκάδα. Είναι το δεύτερο ματς της σεζόν. Κανείς δεν είναι κουρασμένος. Θέλαμε να ήμασταν στο 2-0. Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε και δεν την εκμεταλλευτήκαμε. Θα επιστρέψουμε, θα ξεκουραστούμε, θα συγκεντρωθούμε στο Μαρούσι και την Ντουμπάι BC. Να είμαστε πιο επιθετικοί.



Ο Νιλικίνα είναι πολύ καλός μου φίλος. Παίζουμε στην Εθνική από το 2019. Καλό παιδί, καλός χαρακτήρας, καλός παίκτης. Είναι μεγαλόσωμος για τη θέση του, έχει μακριά χέρια, είναι τρομερός αμυντικός. Είναι υποτιμημένος σουτέρ και θα μας βοηθήσει πολύ»