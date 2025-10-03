Μπαρτζώκας: «Χαζή η προσέγγιση μας στο τέλος - Δεν είχαμε υπομονή»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου στάθηκε στην προσέγγιση των παικτών του στο φινάλε, χαρακτηρίζοντας τη χαζή, ενώ τόνισε πως δεν είχαν υπομονή στο παιχνίδι τους

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στη Ρεάλ. Το δεύτερο ημίχρονό τους ήταν πολύ καλό, ειδικά σε σύγκριση με το δικό μας. Σκοράραμε 24 πόντους με κακές επιλογές στην επίθεση, δεν είχαμε υπομονή. Για αυτό είχαμε 0/19 τρίποντα, γιατί εκτός από ένα, τα υπόλοιπα ήταν πάνω σε άμυνα. Η Ρεάλ έπαιξε στο όριο του φάουλ, πήγαν στο επιθετικό ριμπάουντ. Στο τέλος είχαμε χαζή προσέγγιση. Γιατί η διαφορά μετράει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ».

Για την προσέγγιση της ομάδας στις τελευταίες κατοχές και αν φώναξε στον Φουρνιέ στην τελευταία άμυνα: «Δεν είναι μόνο ότι δε μάρκαρε το τρίποντο του Ντεκ. Και το σουτ που πήρε πριν ο Φουρνιέ και πριν από αυτόν ο Ντόρσεϊ. Το παιχνίδι τελειώνει όταν δεν έχεις ελπίδα για νίκη, αλλά όπως είπα η διαφορά μετράει. Οπότε πρέπει να κλείσεις το παιχνίδι με διαφορετικό τρόπο».

Για το κλειδί σε παιχνίδια απέναντι σε ομάδες «γίγαντες» όπως η Ρεάλ: «Παίζουμε 5 εναντίον 5 και πέρσι κερδίσαμε 5 φορές στις 6. Είναι θέμα δουλειάς, ποιότητας. Δεν παίζουμε απέναντι σε γίγαντες, αλλά σε ομάδες. Φυσικά η Ρεάλ είναι σπουδαία ομάδα, με σπουδαίο προπονητή».