Μποζίκας: «Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε ποιοτικά και κατέληξε σε κλωτσιές και μπουνιές»

Μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Ρεάλ Μαδρίτης ο Γιώργος Μποζίκας στάθηκε στην σκληράδα του αγώνα και στο physicality των Ισπανών.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

«Ήταν ένα παιχνίδι που ξεκίνησε ποιοτικά και κατέληξε σε κλωτσιές και μπουνιές. Η πνευματική προσέγγιση ήταν σημαντική. Η Ρεάλ ήθελε περισσότερο να κερδίσει. Ξεκινήσαμε καλά, σκοράραμε σχεδόν σε κάθε φάση. Έχουμε πολύ επιθετικό ταλέντο αλλά δεν είχαμε διάρκεια. Είναι φυσιολογικό για αυτή τη χρονική στιγμή. Ένα ματς που θα μας βοηθήσει να μάθουμε από τα λάθη μας. Δεν ματσάραμε την ένταση και την σκληράδα στην τέταρτη περίοδο. Δεν είχαμε καλή αντίδραση. Θα δούμε στο βίντεο τι δε λειτούργησε.

Ένα ματς στα όρια του φάουλ. Πολλές επαφές, πίεση. Δεν λειτουργήσαμε σαν ομάδα. Είναι λογικό, το έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες χρονιές. Δεν μπορούμε από το πρώτο ματς να λειτουργούμε αυτοματοποιημένα και όλοι οι παίκτες να βοηθάνε και να έχουν ρόλο. Βγάλαμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και η εικόνα ήταν θετική για αυτή τη χρονική στιγμή. Τα σημάδια είναι θετικά».