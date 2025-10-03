Σκαριόλο: «Οι παίκτες μας δεν είχαν σωστή αίσθηση του τι μπορούν να κάνουν οι αντίπαλοι - Προσαρμοστήκαμε στιγμιαία»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο σε δηλώσεις του μετά τη νίκη της Ρεάλ κόντρα στον Ολυμπιακό τόνισε πως οι παίκτες του δεν είχαν καταλάβει τι μπορούσαν να κάνουν οι «ερυθρόλευκοι», ωστόσο σημείωσε πως προσαρμόστηκαν στιγμιαία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η προσπάθεια και η θέληση ήταν εκεί, ακόμα και στο προηγούμενο παιχνίδι που χάσαμε. Σήμερα είχαμε καλύτερο ποσοστό ευστοχίας. Είχαμε μια αίσθηση του τι μπορούμε να κάνουμε αμυντικά, αλλά πρέπει να ανακαλύψουμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Πρέπει να παίξουμε πιο ομαδικά στην επίθεση, να έχουμε καλή κυκλοφορία της μπάλας και να εμπιστευόμαστε τα σουτ μας. Στο προηγούμενο παιχνίδι χάσαμε πάρα πολλά καλά σουτ. Σήμερα έγινε πάνω-κάτω το ίδιο, αλλά ήμασταν πιο εύστοχοι. Αυτή ήταν η διαφορά.

Νομίζω ότι στο πρώτο μέρος, οι παίκτες μας δεν είχαν σωστή αίσθηση του τι μπορούν να κάνουν οι αντίπαλοί τους, πόσο καλά μπορούν να σουτάρουν. Ήμασταν εκεί αμυντικά, αλλά όχι όσο θα έπρεπε. Πρέπει να έχεις πάντα ψηλά τα χέρια σου, να μην αφήνεις τον αντίπαλο να ντριμπλάρει, να μαρκάρει κάθε σουτ. Όμως προσαρμοστήκαμε στιγμιαία. Αυτό συμβαίνει επί της ουσίας όταν δεν κάνεις προπόνηση. Πρέπει να μαθαίνεις πάνω στο παιχνίδι»