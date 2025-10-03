Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Άστοχοι οι σταρ, «τρικυμία» σε περιφέρεια και second unit

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εξαιρετικά το παιχνίδι στη Μαδρίτη, αλλά πλήρωσε την... τρικυμία από την περιφέρεια, την κακή προσέγγιση της second unit του, αλλά και την άστοχη βραδιά των σταρ του.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Τόμας Ουόκαπ: Έκανε 2 γρήγορα φάουλ και στη συνέχεια φάνηκε να μην έχει ρυθμό. Δεν βοήθησε ούτε στο σκοράρισμα (4π., 1/4 σουτ), αστοχώντας σε ένα κρίσιμο ελεύθερο τρίποντο στο φινάλε, ούτε στη δημιουργία (2ασ.). Δεν παίρνει καλό βαθμό ούτε για την αμυντική του εικόνα στην επανάληψη. Βαθμός: 4

Όμηρος Νετζήπογλου: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Τάισον Ουόρντ: Ίσως ο μοναδικός της second unit που επιχείρησε να δώσει κάποιες λύσεις στη 2η περίοδο (7 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ). Στην επανάληψη χρησιμοποιήθηκε για λιγότερο χρόνο (10' συνολικά) και δεν μπόρεσε να είναι επιδραστικός. Βαθμός: 5

Σέιμπεν Λι: Ακόμα ένα κακό ματς του Λι, που... τράκαρε στην επίθεση και δεν έδωσε πράγματα στον Γιώργο Μπαρτζώκα. Είχε 4π. με 1/5 σουτ και 2 ασίστ για 2 λάθη. Δεν ήταν συνεπής ούτε στα αμυντικά του καθήκοντα σε μια κακή βραδιά. Βαθμός: 3

Σάσα Βεζένκοφ: Το «πάλεψε», αλλά ήταν φανερό πως δεν του έβγαινε το ματς. Γι' αυτό και όταν έγινε αλλαγή στην 4η περίοδο ήταν εκνευρισμένος με τον εαυτό του και την αστοχία του. Έβαλε 13 πόντους, αλλά με κακά ποσοστά (2/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6/6 βολές), ενώ κατέβασε 9 ριμπάουντ, όντας ο πρώτος ριμπάουντερ των ηττημένων μαζί με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Μακριά από τα πολύ υψηλά του στάνταρντς. Βαθμός: 5

Κώστας Παπανικολάου: Δεν βοήθησε ο "glue guy" των Πειραιωτών. Ο «Παπ» στα 17' που πάτησε παρκέ είχε 3 πόντους με 1/3 τρίποντα και 0/2 βολές, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος, μην μπορώντας να... αλλάξει το τσιπάκι ούτε μέσω της άμυνας. Βαθμός: 4

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Μπήκε στο ματς με το πιθανότατα κορυφαίο δεκάλεπτο της καριέρας του, αφού στα πρώτα 9' είχε 16 πόντους με 4/4 τρίποντα και μόλις ένα άστοχο σουτ εντός πεδιάς. Όμως, στη συνέχεια «σίγησε». Τελείωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους σε 30' μεν, αλλά μετά το πρώτο 9λεπτο μέτρησε 0/2 δίποντα και 0/4 τρίποντα. Από εκεί και πέρα, έκανε 3 κλεψίματα, δείχνοντας ξανά αμυντική διάθεση. Βαθμός: 7

Άλεκ Πίτερς: Εντελώς εκτός κλίματος αγώνα. Πέρασε στο παρκέ στη 2η περίοδο, χρεώθηκε γρήγορα με 2φ. και επανήλθε στο 4ο δεκάλεπτο, δίχως να γίνει παράγοντας του αγώνα. Είναι ενδεικτικό πως σε 6'35'' στο παρκέ δεν πήρε ούτε μία προσπάθεια. Βαθμός: 4

Νίκολα Μιλουτίνοφ: Ίσως ο καλύτερος των «ερυθρόλευκων» μαζί με τον Ντόρσεϊ. Στο πρώτο ημίχρονο κέρδισε «μάχες» στην άμυνα, αλλά στην επανάληψη δεν ήταν το ίδιο συνεπής αμυντικά. Από εκεί και πέρα, τελείωσε με καλά ποσοστά τις μπάλες που πήρε (10π. με 5/7 δίποντα), ενώ κατέβασε και 9 ριμπάουντ. Είχε 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο, ψεγάδι στη στατιστική του τα 3 λάθη του. Βαθμός: 7

Κώστας Αντετοκούνμπο: Πήρε 6' στο β' δεκάλεπτο, όταν ο Ντόντα Χολ χρεώθηκε με φάουλ, έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, αλλά δεν κατάφερε να βοηθήσει παραπάνω. Είχε 2 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 φάουλ και δεν επέστρεψε στο β' μέρος. Βαθμός: 4

Ντόντα Χολ: Σε πολύ κακό βράδυ ο back up σέντερ του Ολυμπιακού, που δεν μπήκε ποτέ στο πνεύμα του αγώνα. Διστακτικός επιθετικά, έχασε αλλεπάλληλες διεκδικήσεις των ριμπάουντ και είδε τον Μπαρτζώκα να του δίνει μόλις 5'56'' στο ματς (0/0 εντό ςπεδιάς, 1 ριμπάουντ, 2 φάουλ). Βαθμός: 3

Εβάν Φουρνιέ: Κακό παιχνίδι για τον Γάλλο σταρ. Ο Φουρνιέ είχε μεν 14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο, αλλά ήταν ξεκάθαρα αρνητικός για την ομάδα του. Ο λόγος; Αρχικά, μέτρησε 2/6 δίποντα και 2/6 τρίποντα. Επίσης, αστόχησε σε κομβικές προσπάθειες στην τελική ευθεία, ενώ έκανε και 5 λάθη. Μάλιστα, σε μια κρίσιμη καμπή του αγώνα, μετά το 5ο λάθος του έδωσε και ένα «φτηνό» αντιαθλητικό στους Ισπανούς. Βαθμός: 4