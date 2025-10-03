Χεζόνια: «Είμαστε εντελώς νέα ομάδα - Να βοηθήσουμε τον κόουτς να καθιερώσει το νέο σύστημα»

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε μετά το τέλος του ματς:
«Είμαστε μια εντελώς νέα ομάδα, όλα είναι βασικά καινούργια, προχωράμε βήμα-βήμα. Και όπως δεν αντιδράσαμε μετά την ήττα στη Μπολόνια, δεν θα αντιδράσουμε και μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού, γιατί δεν έχει σημασία η ομάδα που αντιμετωπίσαμε, αλλά εμείς οι ίδιοι.
Πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, να είμαστε ήσυχοι και να ακούμε τι έχει να πει ο προπονητής, γιατί υπάρχουν πολλές πληροφορίες, πολλές νέες ιδέες και πρέπει να τον βοηθήσουμε να καθιερώσει το νέο σύστημα.».