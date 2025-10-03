Χεζόνια: «Είμαστε εντελώς νέα ομάδα - Να βοηθήσουμε τον κόουτς να καθιερώσει το νέο σύστημα»

Μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στον Ολυμπιακό ο Μάριο Χεζόνια τόνισε πως οι Μαδριλένοι δεν πρέπει να αντιδράσουν έντονα και ότι πρέπει να βοηθήσουν τον κόουτς να καθιερώσει το σύστημά του.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε μετά το τέλος του ματς:

«Είμαστε μια εντελώς νέα ομάδα, όλα είναι βασικά καινούργια, προχωράμε βήμα-βήμα. Και όπως δεν αντιδράσαμε μετά την ήττα στη Μπολόνια, δεν θα αντιδράσουμε και μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού, γιατί δεν έχει σημασία η ομάδα που αντιμετωπίσαμε, αλλά εμείς οι ίδιοι.

Πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, να είμαστε ήσυχοι και να ακούμε τι έχει να πει ο προπονητής, γιατί υπάρχουν πολλές πληροφορίες, πολλές νέες ιδέες και πρέπει να τον βοηθήσουμε να καθιερώσει το νέο σύστημα.».