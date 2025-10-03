Το πανόραμα της Euroleague: Η Ρεάλ έριξε τον Ολυμπιακό στο 1-1

Δείτε την βαθμολογία της Euroleague μετά τα πρώτα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και ηττήθηκε με 89-77. Την ίδια ώρα, νίκη πανηγύρισε η Μπάγερν Μονάχου κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (97-88) αλλά και η Παρτιζάν ενάντια στην Αρμάνι Μιλάνο με 80-78.

Έτσι, Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης, Αρμάνι Μιλάνο, Παρτιζάν και Μπάγερν Μονάχου βρίσκονται στο 1-1, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας είναι τελευταίος με ρεκόρ 0-2.

Δείτε το πανόραμα της Euroleague:

2η αγωνιστική

Πέμπτη 2/10

Παρτιζάν - Αρμάνι Μιλάνο 80-78

Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας 97-88

Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 89-77

Παρασκευή 3/10

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Φενερμπαχτσέ

20:30 Μονακό - Ντουμπάι BC

20:30 Αναντολού Εφές - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Βιλερμπάν - Μπασκόνια

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα

21:30 Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια

22:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί

Η βαθμολογία:

1) Φενερμπαχτσέ 1-0

2) Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0

3) Ντουμπάι BC 1-0

4) Παναθηναϊκός AKTOR 1-0

5) Αναντολού Εφές 1-0

6) Βίρτους Μπολόνια 1-0

7) Ζαλγκίρις Κάουνας 1-0

8) Βαλένθια 1-0

9) Αρμάνι Μιλάνο 1-1

10) Ρεάλ Μαδρίτης 1-10

11) Μπάγερν Μονάχου 1-1

12) Ολυμπιακός 1-1

13) Παρτιζάν 1-1

14) Βιλερμπάν 0-1

15) Μονακό 0-1

16) Μπασκόνια 0-1

17) Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1

18) Μπαρτσελόνα 0-1

19) Παρί 0-1

20) Ερυθρός Αστέρας 0-2

Η επόμενη αγωνιστική (3η):

Τετάρτη 8/10

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Πέμπτη 9/10

21:30 Παρτιζάν - Αναντολού Εφές

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μονακό

21:30 Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR

21:45 Παρί - Βίρτους Μπολόνια

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν

Παρασκευή 10/10

20:45 Φενερμπαχτσέ - Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Ζαλγκίρις Κάουνας

21:30 Μπαρτσελόνα - Βαλένθια