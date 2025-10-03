Το πανόραμα της Euroleague: Η Ρεάλ έριξε τον Ολυμπιακό στο 1-1

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και ηττήθηκε με 89-77. Την ίδια ώρα, νίκη πανηγύρισε η Μπάγερν Μονάχου κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (97-88) αλλά και η Παρτιζάν ενάντια στην Αρμάνι Μιλάνο με 80-78.
Έτσι, Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης, Αρμάνι Μιλάνο, Παρτιζάν και Μπάγερν Μονάχου βρίσκονται στο 1-1, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας είναι τελευταίος με ρεκόρ 0-2.
Δείτε το πανόραμα της Euroleague:
2η αγωνιστική
Πέμπτη 2/10
Παρτιζάν - Αρμάνι Μιλάνο 80-78
Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας 97-88
Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 89-77
Παρασκευή 3/10
20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Φενερμπαχτσέ
20:30 Μονακό - Ντουμπάι BC
20:30 Αναντολού Εφές - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:00 Βιλερμπάν - Μπασκόνια
21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα
21:30 Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια
22:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί
Η βαθμολογία:
1) Φενερμπαχτσέ 1-0
2) Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0
3) Ντουμπάι BC 1-0
4) Παναθηναϊκός AKTOR 1-0
5) Αναντολού Εφές 1-0
6) Βίρτους Μπολόνια 1-0
7) Ζαλγκίρις Κάουνας 1-0
8) Βαλένθια 1-0
9) Αρμάνι Μιλάνο 1-1
10) Ρεάλ Μαδρίτης 1-10
11) Μπάγερν Μονάχου 1-1
12) Ολυμπιακός 1-1
13) Παρτιζάν 1-1
14) Βιλερμπάν 0-1
15) Μονακό 0-1
16) Μπασκόνια 0-1
17) Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1
18) Μπαρτσελόνα 0-1
19) Παρί 0-1
20) Ερυθρός Αστέρας 0-2
Η επόμενη αγωνιστική (3η):
Τετάρτη 8/10
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Πέμπτη 9/10
21:30 Παρτιζάν - Αναντολού Εφές
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μονακό
21:30 Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR
21:45 Παρί - Βίρτους Μπολόνια
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν
Παρασκευή 10/10
20:45 Φενερμπαχτσέ - Ερυθρός Αστέρας
21:15 Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC
21:30 Μπάγερν Μονάχου - Ζαλγκίρις Κάουνας
21:30 Μπαρτσελόνα - Βαλένθια