Με τον Αντρέας Ομπστ να κάνει πράγματα και θαύματα (31 πόντοι με 9 τρίποντα!) η Μπάγερν επικράτησε 97-88 του Ερυθρού Αστέρα και πέτυχε την πρώτη της φετινή νίκη.

Το ξέρουμε. Δεν είναι ότι δεν το ξέρουμε: ο τύπος, στην καλή του μέρα, μπορεί κάλλιστα να μπει στη λίστα με τους 10 πιο καταζητούμενους του FBI.

Ο λόγος, απλός: μιλάμε για φονιά. Με τη μεταφορική έννοια, φυσικά, όμως δεν είμαστε και τόσο σίγουροι ότι οι φίλοι του Ερυθρού Αστέρα θα το δουν ακριβώς έτσι. Γιατί, αλήθεια, πώς να τον «δικαιολογήσεις» όταν σου έχει ρίξει 31... μαχαιριές.

Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, Αντρέας Ομπστ το αποθεωτικό ανάγνωσμα: ο γκαρντ της Μπάγερν στον εντός έδρας αγώνα απέναντι στην ομάδα του coach Σφαιρόπουλου υποδύθηκε άριστα τον Human Torch από τους Fantastic Four, καθώς πήρε φωτιά.

31 πόντοι με 9 τρίποντα δεν είναι και λίγο, σωστά;

Δεν απαντάτε, οπότε σωστά. Με τον Ομπστ σε δαιμονιώδη φόρμα, λοιπόν, η αρμάδα του Χέρμπερτ επικράτησε με 97-88 του Ερυθρού ανεβαίνοντας στο 1-1 και αφήνοντας τους Σέρβους στο 0-2, μετά από μία κάκιστη, για τους ίδιους, πρώτη διαβολοβδομάδα.