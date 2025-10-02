Η Παρτιζάν είδε τον Γκούντουριτς να αστοχεί σε τρίποντο στο τέλος και έτσι πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στην Euroleague για φέτος με 80-78.

Η Παρτιζάν υποδέχθηκε την Αρμάνι Μιλάνο για την 2η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, όμως οι φιλοξενούμενοι στα τελευταία λεπτά κατάφεραν να ρίξουν τη διαφορά στους δύο πόντους. Ο Μάρκο Γκούντουριτς είχε την ευκαιρία να δώσει τη νίκη στην ομάδα του, όμως αστόχησε σε τρίποντο στο τέλος και έτσι η Παρτιζάν επικράτησε με 80-78.

Για τους νικητές ο Μπράουν τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, με τον Μπόνγκα να προσθέτει 10 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα. Καλή εμφάνιση έκανε και ο Καρλίκ Τζόουνς με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Από την άλλη, ξεχώρισε ο Σιλντς με 21 πόντους και 4 ριμπάουντ αλλά και ο... μοιραίος Γκούντουριτς με 12 πόντους, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 1 κλέψιμο. Θετικός ήταν και ο Νίμπο με 10 πόντους και 6 ριμπάουντ.

«Βομβαρδισμός» από τρίποντα (8) και προβάδισμα για την Παρτιζάν

O Μπράουν άνοιξε το σκορ του αγώνα με τρίποντο, όμως ο ΛεΝτέι με πέντε προσωπικούς πόντους έβαλε μπροστά την Αρμάνι Μιλάνο με 3-5. Ο Μπράουν ευστόχησε σε ακόμα ένα τρίποντο αλλά σε αυτό «απάντησε» ο Σιλντς 6-8. Ο Καρλίκ Τζόουνς ισοφάρισε σε 8-8 και ο Μπράουν με ακόμη ένα καλάθι έβαλε ξανά μπροστά την Παρτιζάν με 10-8. Ο Σιλντς με νέο τρίποντο έκανε το 10-11 και οι γηπεδούχοι με τους Μπράουν, Καρλίκ Τζόουνς και Ταϊρίκ Τζόουνς έφτασαν στο +6 (17-11). Με δύο συνεχόμενα τρίποντα του Μπρουκς οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στον πόντο (20-19) και τελικά η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με την Παρτιζάν να προηγείται με 21-19.

Στο +12 στα αποδυτήρια η Παρτιζάν

Και το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τρίποντο, αυτή τη φορά του Ουάσινγκτον, ενώ ο ίδιος σκόραρε και από κοντά για το 26-19. Με τους Σιλντς και Νίμπο η Αρμάνι μείωσε σε 26-23, ενώ η διαφορά έπεσε στο καλάθι με το τρίποντο του Σιλντς (28-26). Ο Νίμπο κατάφερε να ρίξει τη διαφορά και στον πόντο (30-29) αλλά με ένα επιθετικό ξέσπασμα με τους Καρλίκ Τζόουνς, Πάρκερ, Μπόνγκα και Μπράουν η Παρτιζάν έφτασε στο +11 (42-31). Τελικά, η Παρτιζάν πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 45-33.

Σταθερά μπροστά οι γηπεδούχοι

Ο Μπράουν ξεκίνησε πολύ δυνατά την επανάληψη και με πέντε προσωπικούς πόντους διαμόρφωσε το 50-33. Η διαφορά έφτασε τους 20 μετά το τρίποντο του Πάρκερ και τα καλάθια των Σιλντς και Μπόνγκα (53-35), αλλά η Αρμάνι κατάφερε να επιστρέψει. Ο Μπολμάρο με τρίποντο μείωσε σε 61-48 και με ένα σερί 5-0 με τους Μανιόν και Μπρουκς η διαφορά έπεσε στους 9 (68-59). Ο Μίλτον με μία βολή την ανέβασε στους δέκα ξανά και ο Μπρουκς με τρίποντο έκανε το 69-62 του τρίτου δεκαλέπτου.

Πήρε το... θρίλερ η Παρτιζάν

Ο Μπολμάρο «απάντησε» στο καλάθι του Μπόνγκα και ο Μίλτον ανέβασε τη διαφορά στους 9 για ακόμη μία φορά (73-64). Ο Μπόνγκα από την γραμμή των βολών έδωσε ξανά διψήφια διαφορά στην ομάδα του (75-64), με τον Σιλντς με ένα μακρινό τρίποντο να μειώνει σε 75-67. Ωστόσο, ο Οσετκόφσκι «απάντησε» γρήγορα και διαμόρφωσε το 78-67. Νίμπο και Γκούντουριτς έριξαν τη διαφορά στους 7 (78-71) και ο ΛεΝτέι με βολές έκανε το 78-73. Με 1:40 ο Πάρκερ με βολές έβαλε την Παρτιζάν μπροστά με 7 ξανά (80-73), με τον Νίμπο να κρατάει στο παιχνίδι την ομάδα του (80-75). Ο Μπολμάρο από την γραμμή των βολών μείωσε στους 4 και ο Γκούντουριτς από κοντά διαμόρφωσε το 80-78. Ο Καρλίκ Τζόουνς στα 11" αστόχησε και ο Γκούντουριτς δεν μπόρεσε να ευστοχήσει με 1" για το τέλος για να δώσει τη νίκη στην Αρμάνι.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 45-33, 69-62, 80-78

Τα στατιστικά του αγώνα.