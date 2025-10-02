Με Νετζήπογλου αντί Λαρεντζάκη η 12άδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ

Ο Νετζήπογλου πήρε την θέση του Λαρεντζάκη στην δωδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση κόντρα στην Ρεάλ (21:45)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ρεάλ στην Μαδρίτη (21:45) για την 2η αγωνιστική της Εuroleague με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να παρατάσσει τους «ερυθρόλευκους» με μια αλλαγή σε σχέση με την Μπασκόνια.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες θα παραταχθούν με τον Όμηρο Νετζήπογλου στην αποστολή, με τον Έλληνα γκαρντ να παίρνει τη θέση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στη δωδεκάδα, την ώρα όπου ο Φρανκ Νιλικίνα έμεινε εκτός για δεύτερο σερί ματς, μιας και ο Γάλλος άσος χρειάζεται και άλλο χρόνο προσαρμογής στον σύλλογο.



Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων»: Ουοκαπ, Νετζήπογλου, Λι, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Βεζενκοφ, Παπανικολάου, Πίτερς, Φούρνιε, Χολ, Μιλουτινοφ, Αντετοκούμπο.