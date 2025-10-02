Βαν Τούμπεργκεν στο SDNA: «Λατρεύω την Ελλάδα - Στόχος να βρούμε χημεία και να είμαστε η καλύτερη ομάδα που μπορούμε»

Λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν μίλησε στο SDNA για τους στόχους του Περιστερίου αλλά και τις πρώτες του εντυπώσεις από την Ελλάδα.

Το Περιστέρι άλλαξε σχεδόν όλο του το ρόστερ και μία από τις προσθήκες που έκανε αυτό το καλοκαίρι ήταν του Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν. Ο 27χρονος λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ της Stoiximan Greek Basketball League μίλησε στο SDNA για τις πρώτες του εντυπώσεις από την Ελλάδα και για τους στόχους του με το Περιστέρι.

Ακόμη, υπογράμμισε πως θα υπάρχουν δυσκολίες και θα πρέπει να βρεθεί η χημεία στην ομάδα και τέλος τόνισε πως δεν σκέφτεται το μέλλον και απολαμβάνει το τώρα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το πώς του φαίνεται η Ελλάδα: «Την λατρεύω. Είναι καλό το επίπεδο ζωής εδώ. Καλό φαγητό, καλοί άνθρωποι. Το απολαμβάνω».

Για τους στόχους του για τη νέα σεζόν: «Το απολαμβάνω εδώ. Ο προπονητής και ο GM έκαναν πολύ καλή δουλειά για την δημιουργία μίας ομάδας με τρομερούς τύπους. Ο στόχος για τη σεζόν είναι να βρούμε χημεία, να κερδίσουμε όσα περισσότερα ματς μπορούμε και να είμαστε η καλύτερη ομάδα που μπορούμε».

Για το αν είναι εύκολο να επιτευχθούν οι στόχοι όταν υπάρχουν 10 νέοι παίκτες: «Όχι, κάθε σεζόν θα έχει τις δυσκολίες της. Αυτό είναι το παιχνίδι. Να βρούμε χημεία και να είμαστε όσο καλύτεροι μπορούμε».

Για το αν βλέπει τον εαυτό του να μένει για χρόνια στο Περιστέρι: «Απολαμβάνω την εμπειρία μου εδώ μέχρι τώρα αλλά θα δούμε τι θα φέρει το μέλλον».