MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Εκτός για 2-3 εβδομάδες ο Γκάφορντ - Αμφίβολος για την πρεμιέρα του ΝΒΑ

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
O Nτάνιελ Γκάφορντ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 2-3 εβδομάδες και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη για την πρεμιέρα του ΝΒΑ.

Άτυχος στάθηκε ο Ντάνιελ Γκάφορντ στην προετοιμασία των Μάβερικς. Ο 27χρονος σέντερ υπέστη διάστρεμμα κατά τη διάρκεια της πρώτης προπόνησης της ομάδας και θα μείνει εκτός αγωνιστικής ομάδας για περίπου 2-3 εβδομάδες.

Ως εκ τούτου ο Γκάφορντ θεωρείται αμφίβολος για την πρεμιέρα του ΝΒΑ στις 22 Οκτωβρίου εναντίον των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο Γκάφορντ, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο αξίας 54 εκατομμυρίων δολαρίων αυτό το καλοκαίρι, ενώ να σημειώσουμε πως είχε ήδη χάσει τους δύο τελευταίους μήνες της περασμένης σεζόν λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Εκτός για 2-3 εβδομάδες ο Γκάφορντ - Αμφίβολος για την πρεμιέρα του ΝΒΑ