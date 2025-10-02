Εκτός για 2-3 εβδομάδες ο Γκάφορντ - Αμφίβολος για την πρεμιέρα του ΝΒΑ

O Nτάνιελ Γκάφορντ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 2-3 εβδομάδες και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη για την πρεμιέρα του ΝΒΑ.

Άτυχος στάθηκε ο Ντάνιελ Γκάφορντ στην προετοιμασία των Μάβερικς. Ο 27χρονος σέντερ υπέστη διάστρεμμα κατά τη διάρκεια της πρώτης προπόνησης της ομάδας και θα μείνει εκτός αγωνιστικής ομάδας για περίπου 2-3 εβδομάδες.

Ως εκ τούτου ο Γκάφορντ θεωρείται αμφίβολος για την πρεμιέρα του ΝΒΑ στις 22 Οκτωβρίου εναντίον των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο Γκάφορντ, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο αξίας 54 εκατομμυρίων δολαρίων αυτό το καλοκαίρι, ενώ να σημειώσουμε πως είχε ήδη χάσει τους δύο τελευταίους μήνες της περασμένης σεζόν λόγω τραυματισμού στο γόνατο.