Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ταξιδεύει στο Βελιγράδι ο Ουόκερ - Θα υποβληθεί σε εξετάσεις

Ο Λόνι Ουόκερ θα ταξιδέψει με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι ενόψει του αγώνα με την Παρί και θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αναμετρήθηκε με την Αναντολού Εφές για την 1η αγωνιστική της Euroleague και γνώρισε την ήττα με 85-78. Η ομάδα είχε ενημερώσει πως ο Αμερικανός είχε τραυματιστεί στην φτέρνα και δεν ήταν βέβαιο αν θα ταξίδευε με την ομάδα στην Σερβία ή αν θα επέστρεφε στο Ισραήλ.

Όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος, ο Ουόκερ θα ταξιδέψει κανονικά με την ομάδα στο Βελιγράδι ενόψει του αγώνα με την Παρί για την 2η αγωνιστική της Euroleague και θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις στην πρωτεύουσα της Σερβίας.

Θυμίζουμε πως τραυματίστηκε κόντρα στην τουρκική ομάδα, όταν μετά από ένα τρίποντο έτρεξε να επιστρέψει στην άμυνα και πάτησε στο πόδι του Ιγκόρ Κοκόσκοφ.