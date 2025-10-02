Τσόβιτς για Αλιμπίγιεβιτς: «Αν δεν προκριθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο το συμβόλαιο του με την Σερβία λήγει»

Ο πρόεδρος της Σερβικής Ομοσπονδίας Νεμπόϊσα Τσόβιτς εξήγησε τις λεπτομέρειες του συμβολαίου του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς με την Εθνική ομάδα, τονίζοντας ότι αν δεν προκριθούν οι «πλαβί» στο Παγκόσμιο Κύπελλο τότε οι συμφωνία των δυο πλευρών θα ολοκληρωθεί.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην τηλεόραση K1:

«Το συμβόλαιο του Αλιμπίγιεβιτς ισχύει μέχρι το 2028, αλλά περιλαμβάνει όρους. Αν δεν προκριθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το συμβόλαιο λήγει. Το ίδιο ισχύει και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες - η μη πρόκριση σημαίνει έλλειψη συμβολαίου. Υπάρχουν επίσης μπόνους για τα αποτελέσματα. Εάν η ομάδα πετύχει μεγάλα αποτελέσματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το συμβόλαιο παρατείνεται έως το 2029 και το Ευρωμπάσκετ. Όλα εξαρτώνται από τα αποτελέσματα».

Για το αν ήταν ο μόνος υποψήφιος: «Δεν είναι αλήθεια ότι ήταν ο μόνος υποψήφιος. Υπήρχαν έξι ή επτά ονόματα. Έγινε λεπτομερής ανάλυση και η απόφαση ήταν να επιλεχθεί ο Αλιμπιγιέβιτς».