Τσόβιτς για Αλιμπίγιεβιτς: «Αν δεν προκριθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο το συμβόλαιο του με την Σερβία λήγει»

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην τηλεόραση K1:
«Το συμβόλαιο του Αλιμπίγιεβιτς ισχύει μέχρι το 2028, αλλά περιλαμβάνει όρους. Αν δεν προκριθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το συμβόλαιο λήγει. Το ίδιο ισχύει και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες - η μη πρόκριση σημαίνει έλλειψη συμβολαίου. Υπάρχουν επίσης μπόνους για τα αποτελέσματα. Εάν η ομάδα πετύχει μεγάλα αποτελέσματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το συμβόλαιο παρατείνεται έως το 2029 και το Ευρωμπάσκετ. Όλα εξαρτώνται από τα αποτελέσματα».
Για το αν ήταν ο μόνος υποψήφιος: «Δεν είναι αλήθεια ότι ήταν ο μόνος υποψήφιος. Υπήρχαν έξι ή επτά ονόματα. Έγινε λεπτομερής ανάλυση και η απόφαση ήταν να επιλεχθεί ο Αλιμπιγιέβιτς».