«Κοντά σε συμφωνία με τον Τάραν Άρμστρονγκ η Παρτίζαν»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η Παρτίζαν βρήκε τον αντικαταστάτη του Φρανκ Νιλικίνα, με τον Τάραν Άρμστρονγκ να είναι ο εκλεκτός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η Παρτίζαν αναζητούσε τον αντικαταστάτη του Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος αποχώρησε με προορισμό την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό και όπως όλα δείχνουν το βρήκε στο πρόσωπο του Τάραν Άρμστρονγκ.

Σύμφωνα με το basketball.com η Σερβική ομάδα ήρθε σε συμφωνία με τον 22χρονο γκαρντ, του οποίου τα δικαιώματα τα διατηρούν οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Ο Άρμστρονγκ είναι γεννημένος στην Τασμανία, ενώ αγωνίστηκε στο παρελθόν δύο σεζόν στο NBL με τους Taipans. Την περασμένη σεζόν είχε μέσο όρο 17,1 πόντους, 4,7 ασίστ και 4,6 ριμπάουντ ανά αγώνα, με 46,1% εντός πεδιάς