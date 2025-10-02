Στη διάθεση του κοινού τα εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών 2026

Λιγότερο από ένα χρόνο πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών 2026, ακόμη ένα συναρπαστικό ορόσημο καταγράφεται, καθώς τα εισιτήρια για το πολύ σημαντικό γεγονός που θα φιλοξενηθεί στη Γερμανία κυκλοφόρησαν προς πώληση.

Η διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο μεταξύ 4 και 13 Σεπτεμβρίου 2026. Οι 16 καλύτερες ομάδες στον κόσμο και οι κορυφαίες παίκτριες στον πλανήτη ετοιμάζονται να λάμψουν στην παγκόσμια σκηνή.

Τα εισιτήρια για την Τελική Φάση, συμπεριλαμβανομένων των εισιτηρίων για το Σαββατοκύριακο του Τελικού, είναι πλέον διαθέσιμα για όλους και μπορούν να τα αγοράσουν εδώ:

https://www.eventim.de/campaign/fwbwc2026

Τα εισιτήρια για την Τελική Φάση περιλαμβάνουν τέσσερις ενότητες διπλών αγώνων ενώ υπάρχει κι ένα ημερήσιο εισιτήριο, που αντιστοιχεί σε συνολικά 12 αγώνες. Τα εισιτήρια για το Σαββατοκύριακο του Τελικού περιλαμβάνουν δύο ενότητες διπλών αγώνων, εξασφαλίζοντας ότι οι φιλάθλοι θα δουν όλη τη δράση των δύο Ημιτελικών, του αγώνα για την 3η θέση και του Τελικού.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο υπέροχο Berlin Arena, χωρητικότητας 14.000 θέσεων, που βρίσκεται κοντά σε μερικά από τα πιο εμβληματικά ιστορικά αξιοθέατα της πόλης. Το στάδιο έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν αρκετές εκδηλώσεις της FIBA, με πιο αξιοσημείωτο το FIBA EuroBasket 2022, στο οποίο διεξήχθη ο τελικός γύρος του τουρνουά.

Ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, σχολίασε: «Με λιγότερους από 12 μήνες να απομένουν και με την πώληση των εισιτηρίων για την Τελική Φάση να έχει ήδη ξεκινήσει, η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικείου Μπάσκετ FIBA 2026 γίνεται όλο και πιο συναρπαστική.

«Έχουμε δει πώς οι εκδηλώσεις των Εθνικών ομάδων Γυναικών της FIBA παίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη του αθλήματος - τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου - εμπνέοντας τους φιλάθλους και δημιουργώντας ένα διαρκή αντίκτυπο που αναβαθμίζει το προφίλ του μπάσκετ Γυναικών παγκοσμίως. Τώρα, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Berlin 2026 για να συνεχιστεί αυτή η συναρπαστική πορεία ανάπτυξης.

«Οι φίλαθλοι μπορούν να αναμένουν στην παρακολούθηση απίστευτων ομάδων και συναρπαστικής δράση αλλά κι ένα πάθος που αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα στο μεγάλο πλήθος που υποστήριξε τη Γερμανία ως συνδιοργανώτρια του Ευρωμπάσκετ Γυναικών της FIBA 2025».

Ο πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Ίνγκο Βάις, πρόσθεσε: «Είναι μεγάλη τιμή που το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ Γυναικών της FIBA 2026 θα διεξαχθεί στο Βερολίνο. Με την έναρξη της πώλησης εισιτηρίων, οι φίλαθλοι στη Γερμανία και σε όλο τον κόσμο μπορούν να αρχίσουν να προσβλέπουν σε ένα τουρνουά που όχι μόνο θα είναι υψηλού αθλητικού επιπέδου, αλλά θα στείλει επίσης ένα ισχυρό μήνυμα για την ενδυνάμωση και την ισότητα των γυναικών. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τις καλύτερες παίκτριες του κόσμου στην πρωτεύουσά μας και να γιορτάσουμε μαζί ένα φεστιβάλ μπάσκετ που θα έχει αντίκτυπο πολύ πέρα από το ίδιο το άθλημα».

Περισσότερα εισιτήρια θα διατεθούν τον Νοέμβριο, συμπεριλαμβανομένων των Ημερήσιων Εισιτηρίων για την Τελική Φάση και των Premium Εισιτηρίων, των πακέτων της Φάσης των Ομίλων της Ομάδας Γερμανίας, μαζί με αποκλειστικές προσφορές.