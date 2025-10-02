Λεσόρ για την... ένταση με τον Πετρούσεφ: «Του είπα "Αν θες να παλέψουμε, μπορούμε μετά τον αγώνα"»

Ο Ματίας Λεσόρ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην... μονομαχία που είχε με τον Φίλιπ Πετρούσεφ και έκανε γνωστό το τι του είχε πει τότε.

Οι Ματίας Λεσόρ και Φίλιπ Πετρούσεφ βρέθηκαν αντιμέτωποι στην Ελλάδα αλλά και στην Σερβία, όταν αγωνίζονταν για την Παρτιζάν και τον Ερυθρό Αστέρα αντίστοιχα.

Ο Γάλλος σέντερ μίλησε στο «6,75 Range» και αναφέρθηκε στις κόντρες του με τον Σέρβο. Αποκάλυψε πως κάποια στιγμή του είχε πει πως αν θέλει να παλέψουν, μπορούν να το κάνουν μετά το αγώνα. Φυσικά, ο «πράσινος» παίκτης ξεκαθάρισε πως δεν είναι περήφανος για εκείνη τη στιγμή.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ειλικρινά, δεν υπήρξε ποτέ σύγκρουση. Ακόμα δεν υπάρχει. Ήταν απλά η ένταση της στιγμής. Αυτός παίζει με τον δικό του τρόπο, και εγώ είμαι άνθρωπος που κρατάει το λόγο του — αν σου πω κάτι, το τηρώ. Του είπα να σταματήσει να παίζει έτσι. Δεν με πειράζει η σωματική επαφή, αλλά το να κάνεις πράγματα χωρίς λόγο... Για παράδειγμα, είμαι στη γραμμή των ελεύθερων βολών και αυτός με χτυπάει με τον αγκώνα. Δεν πάω καν για το ριμπάουντ.

Ξέρω ότι δεν θέλει να πάει έτσι, να είναι έτσι τα πράγματα. Αυτός δεν είναι ο εαυτός του, πραγματικά. Απλά παίξε το παιχνίδι σου, αδερφέ. Παίξε με τον δικό σου τρόπο, δεν είσαι γνωστός για το σωματικό σου παιχνίδι. Δεν είσαι γνωστός ως κάποιος που χτυπάει τους άλλους ή του αρέσει να τον χτυπάνε. Οπότε, ας μην πάμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Μου αρέσει περισσότερο από εσένα. Δεν με πειράζει να με χτυπάνε και χτυπάω τους άλλους. Του είπα μερικές φορές να σταματήσει, να παίξει μπάσκετ. Δεν θα με βγάλεις από το παιχνίδι. Θα τελειώσω τον αγώνα. Αν θέλεις να παλέψουμε, μπορούμε να το κάνουμε μετά το παιχνίδι. Αυτό του είπα, πραγματικά. Συνέχισε να με χτυπάει.

Δεν είμαι περήφανος για εκείνη τη στιγμή. Δεν θέλω να μεταδώσω αυτή την εικόνα στα παιδιά μου. Είναι κάτι που έκανα εκείνη τη στιγμή. Είναι μέρος της προσωπικότητάς μου, δεν είμαι ψεύτικος. Δεν θα πω ότι το μετανιώνω, αλλά δεν είναι κάτι για το οποίο είμαι περήφανος».