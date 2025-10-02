Ο Σμαρτ εξήγησε πώς ο Ντόντσιτς τον έπεισε να πάει στο LA: «Νόμιζα ότι μου έκανε πλάκα ο ατζέντης μου»

O Μάρκους Σμαρτ υπέγραψε διετές συμβόλαιο αξίας 11 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Λος Άντζελες Λέικερς και παρουσιάστηκε από τη νέα του ομάδα, εξηγώντας πώς κατέληξε σε αυτή την απόφαση.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του, ενώ αναφέρθηκε στην καθοριστική συμβολή του Λούκα Ντόντσιτς στην απόφασή του να πάει στο LA.

«Είμαι ενθουσιασμένος, φίλε. Όταν ο ατζέντης μου μού είπε ότι ο Λούκα τον πήρε τηλέφωνο και ενδιαφέρθηκε πολύ, δεν τον πίστεψα στην αρχή. Δεν θα πω ψέματα. Του είπα, "Αστειεύεσαι. Σου κάνω συχνά πλάκες, οπότε μάλλον θες να με εκδικηθείς για κάτι".



Και μου είπε, "Όχι, σοβαρά μιλάω. Πρέπει πραγματικά να καθίσουμε και να μιλήσουμε. Αυτό θα συμβεί. Είναι αλήθεια". Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Όταν ο Λούκα να έχει αυτή την ικανότητα να λέει "Θέλω αυτόν τον τύπο εδώ", για κάποιον που έπαιζε εναντίον του για όσο καιρό έπαιζα εγώ, χαίρομαι επιτέλους που είμαι στη δική του πλευρά», είπε αναλυτικά.