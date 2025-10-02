Κλάιμπερν: «Δεν μπορούμε να κρίνουμε μια ομάδα από μια ήττα»

Ο Ουίλ Κλάιμπερν σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με τον Παναθηναϊκό, με τον Αμερικανό άσο να στέκεται στο παιχνίδι με την Χάποελ, τονίζοντας πως δεν μπορεί κανείς να κρίνει την ομάδα από μια ήττα

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαστε επικεντρωμένοι στον Παναθηναϊκό. Είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα και μια πολύ μεγάλη σεζόν, οπότε είμαστε απλώς επικεντρωμένοι στον επόμενο αγώνα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να παίξουμε έξυπνα, να παίξουμε το δικό μας στυλ μπάσκετ και όχι το δικό τους».

Για τις προσδοκίες του στην Μπαρτσελόνα: «Δεν έχω καμία προσδοκία εδώ. Ήρθα στη Βαρκελώνη για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει . Είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα έρθουν καλύτερες βραδιές. Ένα βράδυ θα είναι η αντίπαλη ομάδα καλή, το άλλο βράδυ θα είμαστε εμείς. Πρέπει να επικεντρωθώ στη βελτίωση της άμυνάς μου, των ριμπάουντ μου ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να βοηθήσω την ομάδα».

Για την ήττα από την Χάποελ: «Έχουμε παίξει μόνο ένα παιχνίδι, όχι 20. Δεν μπορούμε να κρίνουμε την ομάδα από μία ήττα. Η σεζόν είναι πολύ μεγάλη. Όσο περισσότερους αγώνες παίξουμε, τόσο καλύτεροι θα γινόμαστε»



