Ρογκαβόπουλος: «Όλοι στον Παναθηναϊκό με έχουν αγκαλιάσει και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση και σιγουριά στο γήπεδο»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα μίλησε για το κλίμα στους «πράσινους» τονίζοντας πως όλοι τον έχουν αγκαλιάσει στην ομάδα, γεγονός που του δίνει περισσόυτερη αυτοπεποίθηση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός: «Παίζουν πολύ γρήγορα, σουτάρουν με ευχέρεια και είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλο ταλέντο. Στην πρεμιέρα ηττήθηκε και θα έρθει εδώ με μεγαλύτερο κίνητρο για να μην φύγει από την διπλή εβδομάδα με 0/2».

Για το τι διαφορετικό θα δούμε σε σχέση με το ματς κόντρα στην Μπάγερν: «Πρέπει να είμαστε ακόμα καλύτεροι, παίζουμε με μια καλύτερη θεωρητικά ομάδα από την Μπάγερν και πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο για να πάρουμε τη νίκη».

Σε ποια κομμάτια έχει εστιάσει ο κόουτς Αταμάν αυτές τις μέρες: «Στην άμυνα και στις αλληλοκαλύψεις μας, να ελέγξουμε τα ριμπάουντ που χάσαμε στο προηγούμενο παιχνίδι και στην επίθεση να μοιράσουμε την μπάλα και να παίξουμε με αυτοπεποίθηση».

Για τον κόσμο στο ΟΑΚΑ: «Ήταν απίστευτη εμπειρία πραγματικά είμαι ευγνώμων που την έζησα και που βρίσκομαι εδώ. Από την πρώτη στιγμή είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και τα παιδιά μου φέρονται υπέροχα. Εννοείται περιμένουμε τον κόσμο μας».

Για το ότι έπαιξε λες και είναι στον Παναθηναϊκό χρόνια: «Η εμπιστοσύνη των συμπαικτών, του προπονητή. Όλοι με έχουν αγκαλιάσει και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση και σιγουριά στο γήπεδο».

Για τον ανταγωνισμό όταν η ομάδα είναι πλήρης: «Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, με τρομερούς παίκτες. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, ο κόουτς θα κρίνει. Εμένα προσωπικά, δεν το βλέπω ανταγωνιστικά, είμαστε μαζί όλοι. Μου δίνει τεράστιο κίνητρο, προπονούμαι με παιδιά μεγάλης ποιότητας και μπορώ να μάθω από όλους πράγματα».