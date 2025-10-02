Αταμάν: «Πάντα τα παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα είναι δύσκολα, να ενσωματώσουμε τους νέους παίκτες»

Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του πριν από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την 2η αγωνιστική της Euroleague (3/10, 21:15) στάθηκε στα πράγματα που θέλει να δει στο γήπεδο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ματς με την Μπαρτσελόνα: «Η Μπαρτσελόνα έρχεται μετά από μια μεγάλη ήττα από την Χάποελ Τελ Αβίβ, αλλά έχουν πολύ καλό ρόστερ και πολύ έμπειρους παίκτες και ξέρουμε ότι σε αυτή τη φανταστική ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ όλοι οι έμπειροι παίκτες έρχονται να παίξουν με δυνατή ψυχολογία. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα δύσκολο παιχνίδι. Πάντα τα παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα ήταν δύσκολα και θυμάμαι ότι και πέρσι κερδίσαμε στην τελευταία κατοχή. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι».

Για τον Όσμαν: «Ο Όσμαν έκανε προπόνηση τώρα και θα δούμε αύριο το πρωί πως θα είναι η κατάστασή του μετά την προπόνηση και θα αποφασίσουμε».

Για το τι διαφορετικό περιμένει να δει από το ματς με την Μπάγερν: «Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Πρώτα από όλα πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα την αμυντική μας συμπεριφορά. Όλοι πρέπει να έχουν καλό τάιμινγκ. Και στην επίθεση εχουνε κάποιους παίκτες που παίζουν μαζί για τρίτη χρονιά και είναι το άνετοι μαζί. Έτσι πρέπει να ενσωματώσουμε τους νέους παίκτες μαζί τους και θέλουμε λίγο χρόνο. Για να τους ενσωματώσει και η ομάδα».