Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε κανονικά ο Όσμαν, κρίνεται την Παρασκευή η συμμετοχή του!

Ο Τζέντι Όσμαν συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα στην προπόνηση της Πέμπτης (2/10) στον Παναθηναϊκό. Κρίνεται το πρωί της Παρασκευής (3/10) η παρουσία του στο ματς με την Μπαρτσελόνα.

Eυχάριστα νέα για το «τριφύλλι», που είδε τον Τούρκο άσο να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα της Πέμπτης και την πρωινή προπόνηση της Παρασκευής να είναι αυτή που θα κρίνει αν θα αγωνιστεί απέναντι στους Καταλανούς.

Ο Όσμαν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε, αλλά έχει χάσει αρκετές προπονήσεις και είναι και απόφαση Αταμάν αν θα τον συμπεριλάβει στην 12άδα για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα κι αν φυσικά τον χρησιμοποιήσει.

Φυσικά εκτός θα είναι και πάλι ο Ματίας Λεσόρ για το ματς με την ισπανική ομάδα.