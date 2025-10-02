Χρηστίδης: «Ανυπομονούμε να ζήσουμε κάτι πολύ όμορφο τη φετινή σεζόν»

Ο σέντερ του Ηρακλή, Βασίλης Χρηστίδης, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και μετέφερε τις σκέψεις και τα συναισθήματά του για την έναρξη της φετινής σεζόν του «Γηραιού», στην επιστροφή της ομάδας στην GBL έπειτα από τρία χρόνια.

Αναλυτικά είπε:

Για την ανυπομονησία, τον ενθουσιασμό και τη λαχτάρα που επικρατεί εντός της ομάδας και γύρω από αυτήν: «Αρχικά, φαίνεται απ’ το ότι τα διαρκείας εξαντλήθηκαν εξ αρχής. Το γήπεδο φαίνεται πάρα πολύ όμορφο με την ανακαίνιση που έχει κάνει η διοίκηση. Ανυπομονούμε να δούμε το γήπεδο γεμάτο. Σίγουρα τα εντός έδρας ματς για εμάς θα είναι κάτι πολύ όμορφο. Το ζήσαμε και με τη Μύκονο στο φιλικό, αλλά μέσα στη χρονιά θα είναι ακόμα πιο όμορφα. Ανυπομονούμε πολύ γι’ αυτό».

Για το πώς βιώνει ο ίδιος την επιστροφή του Ηρακλή στα «μεγάλα σαλόνια»: «Αυτό που βλέπω είναι πως οι άνθρωποι αγαπούν την ομάδα, κάνουν πράγματα για να είναι καλύτερη η καθημερινότητά μας. Σίγουρα, για ‘μένα, ο Ηρακλής αξίζει να βρίσκεται στην GBL και δίνει άλλη ομορφιά η παρουσία του εκεί. Σαν αθλητής είμαι πολύ χαρούμενος και νιώθω πολύ όμορφα που είμαι μέρος αυτού του συλλόγου. Πιστεύω ότι έχω μια παραπάνω εμπειρία μετά από τόσα χρόνια. Είμαι θεσσαλονικιός και γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει Ηρακλής, ο κόσμος του και το brand name της ομάδας. Δουλεύουμε καθημερινά με τα παιδιά, έχουμε και τον κόουτς που είναι μια προσωπικότητα του ελληνικού μπάσκετ. Υγιείς να είμαστε, να βλέπουμε κάθε ματς ξεχωριστά και να κάνουμε ταμείο στο τέλος».

Για το πώς προσεγγίζουν στην ομάδα την έναρξη της σεζόν στην GBL: «Ανυπομονούμε όλοι μαζί. Περιμένουμε τα ματς και γι’ αυτά προετοιμαζόμαστε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το πρώτο ματς μετά την επιστροφή του Ηρακλή στην κατηγορία είναι στην έδρα μας. Θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Θέλουμε να ζήσουμε τον παλμό της έδρας, να παλέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και να δώσουμε χαρά στον κόσμο. Άντε να έρθουν τα παιχνίδια».

Για την πρεμιέρα με τον Προμηθέα (04/10): «Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι πως μας στηρίζει ο κόσμος και ανυπομονεί κι αυτός. Σίγουρα θα είναι πολύ όμορφο αυτό που θα ζήσουμε το Σάββατο και μακάρι να συνδυαστεί με μία νίκη ώστε να ξεκινήσει θετικά η σεζόν. Ο Προμηθέας έχει πολύ έμπειρο προπονητικό staff και η ομάδα έχει δείξει ήδη τα διαπιστευτήριά της στο Σούπερ Καπ».

Για τον φετινό στόχο στην GBL: «Θέλουμε να παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα. Όπως έχει δηλώσει η διοίκηση, η ομάδα πρέπει να εδραιωθεί στην GBL και ο Ηρακλής αξίζει να βρίσκεται εδώ. Αυτό που έχει σημασία για εμάς είναι βλέπουμε ξεχωριστά το κάθε ματς και την κάθε προπόνηση και θα κάνουμε στο τέλος ταμείο. Βήμα-βήμα θα καταφέρουμε αυτό που μας έχει ζητήσει και ο κόουτς και η διοίκηση».

Για το ότι ξαναβρίσκονται στην GBL και οι τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης: «Είναι πολύ όμορφο που είναι και οι τρεις ξανά στην κατηγορία. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνουν τα μεταξύ τους ντέρμπι, όλη η πόλη το ζει βδομάδες πριν έρθουν τα παιχνίδια. Θα παίξουμε σε γεμάτα γήπεδα, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Το να παίξεις ματς σε γεμάτα γήπεδα φτάνει από μόνο του, δε χρειάζεται κάτι άλλο, απλά περιμένεις να έρθει η ώρα των αγώνων. Ανυπομονώ γι’ αυτά τα ντέρμπι».

Για τον ευρωπαϊκό στόχο του Ηρακλή, στην ENBL: «Απ’ τη στιγμή που μπαίνεις να παίξεις, θες να κερδίσεις. Όσες περισσότερες νίκες πάρουμε, τόσο το καλύτερο. Είναι μια διοργάνωση, εκπροσωπούμε μια ομάδα με πολύ κόσμο, οπότε είναι ένας στόχος. Θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Η Ευρώπη είναι πολύ σημαντική, γιατί θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και θα μας δώσει έξτρα κίνητρο».

Για το αγωνιστικό στυλ της ομάδας του: «Είμαστε μια νεαρή ομάδα, κάτω από 27-28 χρονών, οπότε θέλουμε να έχουμε πάρα πολλή ενέργεια, να παλεύουμε για κάθε μπάλα. Μας το περνάει αυτό και ο κόουτς, γιατί έτσι ήταν και σαν παίκτης. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να παίξουμε όμορφο μπάσκετ, να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας που θα μας δώσει μεγάλη ώθηση και να δούμε κάθε ματς ξεχωριστά. Αυτό θα είναι το σύνολο που θα παρουσιάσουμε».

Για τους προσωπικούς του στόχους: «Στόχος μου είναι να βελτιώνομαι καθημερινά, να βοηθάω την ομάδα να πετυχαίνει τους στόχους της. Θεωρώ ότι η βελτίωση του αθλητή δε σταματάει ποτέ. Να είναι μια υγιής χρονιά πρώτα απ’ όλα και όσο μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου να πετυχαίνει τους στόχους της. Είμαι 27 στα 28 πλέον και πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα με ενεργό ρόλο».