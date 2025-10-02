Άρης: Αέρας αλλαγής στη νέα σελίδα

Το τζάμπολ της Stoiximan GBL 2025-26 πλησιάζει, απομένουν δύο ημέρες για το Σάββατο 4 Οκτωβρίου και το www.gbl.com.gr συνεχίζει τα αφιερώματα στις ομάδες που μετέχουν στο 34ο Επαγγελματικό Πρωτάθλημα με τον Άρη Betsson.

Ο Άρης Betsson πέρασε ένα καλοκαίρι μέσα από το οποίο άλλαξε σελίδα στο ιδιοκτησιακό και διοικητικό καθεστώς. Η αλλαγή αυτή έφερε νέα πρόσωπα σε όλα τα επίπεδα και μαζί με αυτά μία νέα πνοή, με ζητούμενο αυτή να αποτυπωθεί σε ανάλογα αποτελέσματα στο παρκέ. Στη σεζόν που πέρασε η ομάδα της Θεσσαλονίκης περιορίστηκε στη διαδικασία των playouts και στοχεύει στην επάνοδο της στα υψηλότερα στρώματα της Stoiximan GBL, έχοντας παράλληλα μπροστά της και τις υποχρεώσεις στο Eurocup.

Με τον Νίκο Ζήση να επιστρέφει στο Πρωτάθλημα, αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά το πόστο του General Manager, ο Άρης Betsson έδωσε τα ηνία του πάγκου του στον Σέρβο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς που στα προηγούμενα χρόνια θήτευσε στο πλευρό του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν Βελιγραδίου. Ως προς το ρόστερ του, λίγα πρόσωπα θα θυμίζουν την ομάδα της περασμένης σεζόν.

Ο Λευτέρης Μποχωρίδης και ο Γιώργος Γκιουζέλης ανανέωσαν για δύο ακόμη σεζόν ενώ οι «κιτρινόμαυροι» διατήρησαν στις τάξεις τους και νεαρούς αθλητές που θα διεκδικήσουν τον χρόνο τους σε μία απαιτητική σεζόν. Πρόκειται για τον Βασίλη Καζαμία και τον Παναγιώτη Λέφα ενώ ο Βασίλης Πουρλίδας ανήκει στην ομάδα έχοντας διπλό συμβόλαιο. Το υπόλοιπο ρόστερ συγκροτήθηκε από νέα πρόσωπα ή… ίσως όχι και τόσο νέα.

Τρεις παίκτες θα βάλουν ξανά τα κιτρινόμαυρα αφού επέστρεψαν ο Στέλιος Πουλιανίτης, ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και ο Ρόνι Χάρελ. Ο πρώτος μάλιστα θα πραγματοποιήσει την τέταρτη θητεία του με τη φανέλα του Άρη Betsson μετά από εκείνες του 2013-15, του 2016-18 και του 2021-22. Από την ελληνική αγορά, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε ακόμη δικούς της τον Γιώργο Τανούλη που ωστόσο στάθηκε άτυχος καθώς υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου, τον Τζέικ Φόρεστερ και τον Άλεξ Αντετοκούνμπο.

Από την ξένη αγορά οι «κιτρινόμαυροι» απέκτησαν τον πρωταθλητή του ΝΒΑ με τους Μπακς το 2021, Μπριν Φορμπς, τον Στίβεν Ίνοχ που αγωνιζόταν στη Λιθουανία, τον Μπράις Τζόουνς που προέρχεται από τη Βοσνία και τον Αρνόλντας Κουλμπόκα που μας συστήθηκε πριν τρία χρόνια με τον Προμηθέα.

«Για τη νίκη σε κάθε αγώνα»

Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς (προπονητής): «Ξεκινάμε τις υποχρεώσεις μας στο πρωτάθλημα και είμαστε ιδιαίτερα ανυπόμονο γι’ αυτό. Καμία ομάδα δεν είναι 100% έτοιμη σ’ αυτό το στάδιο της σεζόν, συνεπώς κι εμείς ακόμα δουλεύουμε πάνω στις αδυναμίες μας, ελπίζοντας να μην έχουμε άλλα προβλήματα τραυματισμών.

Θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα αξιόμαχο σύνολο που θα παλεύει για τη νίκη σε κάθε αγώνα. Πιστεύω ότι θα διεξαχθεί ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Απ’ όσο έχουμε δει και στους φιλικούς αγώνες, οι ομάδες είναι ιδιαίτερα δυνατές και οι περισσότερες στο ίδιο ή ένα κοντινό επίπεδο.

Εύχομαι υγεία σε όλες τις ομάδες και τους αθλητές και τη διεξαγωγή ενός ανταγωνιστικού πρωταθλήματος, που θα αφήσει τον κόσμο του μπάσκετ ικανοποιημένο».

«Ποιότητα και εμπειρία»

Λευτέρης Μποχωρίδης (αρχηγός): «Η ομάδα μας έχει μπει σε μία νέα εποχή και στο ξεκίνημα αυτής, θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα αξιοπρεπές και ανταγωνιστικό πρόσωπο.

Όπως ήταν λογικό, έχουν αλλάξει πολλά στον ΑΡΗ Betsson. Μιλώντας για το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, έχουμε ένα, ουσιαστικά, νέο ρόστερ. Αποκτήθηκαν παίκτες με ποιότητα και εμπειρίες και πιστεύω ότι θα πραγματοποιήσουμε μία πολύ καλή χρονιά.

Το πρωτάθλημα αναμένεται άκρως ανταγωνιστικό φέτος, αφού οι ομάδες εμφανίζονται ιδιαίτερα ποιοτικές και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, ώστε να ανταπεξέλθουμε στις διπλές και συνεχόμενες υποχρεώσεις μας.

Εύχομαι να δούμε το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων χρόνων και υγεία πάνω απ’ όλα σε όλους τους αθλητές».

ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

# ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 0 Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ Γκαρντ 1.85 15/12/1996 Ελλάδα / Καναδάς 2025 1 Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου Γκαρντ 1.96 12/7/2008 Ελλάδα 2023 2 Παναγιώτης Ραφαήλ Λέφας Γκαρντ 1.96 6/2/2007 Ελλάδα 2025 3 Μπράις Τζόουνς Γκαρντ 1.83 12/10/1994 ΗΠΑ 2025 7 Μπριν Φορμπς Γκαρντ 1.88 23/7/1993 ΗΠΑ 2025 10 Τζέικ Φόρεστερ Σέντερ 2.06 1/1/1999 ΗΠΑ 2025 11 Στέλιος Πουλιανίτης Γκαρντ 1.90 3/4/1995 Ελλάδα 2025 12 Γιώργος Γκιουζέλης Φόργουορντ 2.04 23/11/1995 Ελλάδα 2024 13 Λευτέρης Μποχωρίδης Γκαρντ 1.93 18/4/1994 Ελλάδα 2023 17 Βασίλης Καζαμίας Γκαρντ 1.88 10/3/2007 Ελλάδα 2019 23 Στίβεν Ίνοχ Σέντερ 2.08 18/9/1997 ΗΠΑ 2025 25 Ρόνι Χάρελ Φόργουορντ 2.01 11/3/1996 ΗΠΑ 2025 29 Άλεξ Αντετοκούνμπο Φόργουορντ 2.03 27/8/2001 Ελλάδα 2025 50 Γιώργος Τανούλης Σέντερ 2.08 27/7/2002 Ελλάδα 2025 98 Αρνόλντας Κουλμπόκα Φόργουορντ 2.08 4/1/1998 Λιθουανία 2025 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς Ημερομηνία γέννησης: 31/7/1984 Χώρα: Σερβία Στην ομάδα από: 2025 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Χρήστος Χασανίδης, Διονύσης Αγγέλου, Πάβλε Μπαντόβινατς ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ: Παναγιώτης Ζάλογγος, Κωνσταντίνος Δονος TEAM MANAGER: Χρήστος Ταπούτος ΓΙΑΤΡΟΣ: Νίκος Κουκουλιάς ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ: Χαρίλαος Γλάρος, Αλέξανδρος Παναγιώτης Μπουτοβίνος, Θόδωρος Αλεξιάδης ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ: Γιάννης Νικητάκης

Έτος ίδρυσης: 1922

Πρόεδρος: Χαρίλαος Παπαγεωργίου

Τίτλοι:

10 Πρωταθλήματα Ελλάδας (1930, 1979, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991)

8 Κύπελλα Ελλάδας (1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1998, 2004)

1 Super Cup (1986)

1 Ευρωπαϊκό Κύπελλο (1993)

1 Κύπελλο Κόρατς (1997)

1 FIBA Champions Cup (2003)

Κορυφαίοι στο Επαγγελματικό Πρωτάθλημα: Συμμετοχές: Παναγιώτης Λιαδέλης 206. Πόντοι: Παναγιώτης Λιαδέλης 2.571

Έδρα: Αλεξάνδρειο (5.090 θέσεων)