Ολυμπιακός: Πλημμύρισε και πάλι το ΣΕΦ! (pics)

Η έντονη βροχόπτωση που πλήττει και τον Πειραιά πλημμύρισε και πάλι το ΣΕΦ.

Η κακοκαιρία που τις τελευταίες ώρες πλήττει τη χώρα άφησε για ακόμα μία φορά το στίγμα της στο στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας», αφού νερά έχουν πέσει στο παρκέ του γηπέδου.

Για ακόμα μία φορά το ΣΕΦ πλημμύρισε, με τους ανθρώπους του γηπέδου να τοποθετούν νάιλον ώστε να προστατεύσουν το παρκέ και να μην υποστεί ζημιά.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός αγωνίζεται εκτός έδρας σήμερα κόντρα στη Ρεάλ στη Μαδρίτη (2/10, 21:45) και την Κυριακή (5/10, 13:00) αντιμετωπίζει το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά.









