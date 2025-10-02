Παναθηναϊκός: Λίγες θέσεις μένουν για την εκδρομή στην Μπασκόνια

Λίγες θέσεις έμειναν για την εκδρομή του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια και το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Μπασκόνια (9/10, 21:30).

Οι θέσεις για την εκδρομή του «τριφυλλιού» έχουν ανοίξει εδώ και λίγες μέρες, με τα εισιτήρια να κάνουν φτερά και να έχουν μείνει λίγα για το ταξίδι στη Βιτόρια.

Αναλυτικά:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, μέσω του επίσημου ταξιδιωτικού της συνεργάτη Aktina Travel Group, σάς δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψετε με την ομάδα μας και να παρακολουθήσετε τους εκτός έδρας αγώνες!

Η αρχή γίνεται από τη Βιτόρια (8-10/10/25). Κλείστε μία από τις περιορισμένες θέσεις και ζήστε από κοντά την αναμέτρηση κόντρα στην Baskonia Vitoria-Gasteiz (09/10).

Για κρατήσεις επικοινωνήστε με το Aktina Travel Group.

Τηλεφωνικά (Δευτέρα – Παρασκευή (09.00-18.00) στα 2109002659 και 6978114525 ή μέσω email στο [email protected]».