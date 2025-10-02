Νέα χορηγική συνεργασία για το Περιστέρι

Το Περιστέρι ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με την εταιρεία ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ. – ΚΡΙΤΣΩΤΑΛΑΚΗΣ Γ. ΑΕΒΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η MAHLE GmbH, κορυφαία γερμανική εταιρεία στον κλάδο των ανταλλακτικών και συστημάτων αυτοκινήτου με έδρα τη Στουτγάρδη και η επίσημη αντιπρόσωπός της εταιρεία ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ. – ΚΡΙΤΣΩΤΑΛΑΚΗΣ Γ. ΑΕΒΕ, με έδρα την Αθήνα, θα είναι υποστηρικτές της ΚΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ για την αγωνιστική σεζόν 2025–2026.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης και στήριξης του αθλητισμού, προωθώντας αξίες όπως η ομαδικότητα, η αφοσίωση και η διαρκής εξέλιξη — αξίες κοινές με τον επιχειρηματικό κόσμο και ιδιαίτερα με τη φιλοσοφία των δύο εταιρειών.

MAHLE GmbH – Παγκόσμια δύναμη στην αυτοκίνηση

Ιδρυθείσα το 1920, η MAHLE έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές συστημάτων για κινητήρες εσωτερικής καύσης, υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως. Έχει κύρια δραστηριότητα την παραγωγή εμβόλων, φίλτρων και την ανάπτυξη θερμικής διαχείρισης, ηλεκτρονικών συστημάτων και aftermarket λύσεων.

Με παρουσία σε περισσότερες από 135 παραγωγικές και ερευνητικές μονάδες και πάνω από 70.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, η εταιρεία παρουσίασε κύκλο εργασιών 11,7 δισ. € το 2024.

Στο πλαίσιο του κοινωνικού της αποτυπώματος, η MAHLE ανήκει κατά βάση σε μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή της για κοινωνική ευθύνη και βιώσιμη ανάπτυξη.

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ. – ΚΡΙΤΣΩΤΑΛΑΚΗΣ Γ. ΑΕΒΕ – Εμπιστοσύνη και τεχνογνωσία στην ελληνική αγορά

Υπερήφανος αντιπρόσωπος της MAHLE, η ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ. – ΚΡΙΤΣΩΤΑΛΑΚΗΣ Γ. ΑΕΒΕ ειδικεύεται στην εμπορία καινούριων ανταλλακτικών σε γνήσια και δευτερογενή ποιότητα. Η μακρά εμπειρία στον χώρο της αυτοκίνησης εγγυάται την βαθιά τεχνογνωσία του προσωπικού της τόσο στην εύρεση του σωστού εξαρτήματος σε κάθε βλάβη όσο και στην επίλυση προβλημάτων τεχνικής φύσης.

Η εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησης είναι προσανατολισμένη σε επιβατικά και επαγγελματικά αυτοκίνητα. Στηρίζοντας την Ελληνική οικονομία για πάνω από 4 δεκαετίες, στέκεται δίπλα στον επαγγελματία αλλά και τον καταναλωτή με αξιοπιστία και διαφάνεια.

Έδρα:Σερρών77,Αθήνα 104 41

Τηλ. επικοινωνίας: 210 5200001

Η MAHLE GmbH και η ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ. – ΚΡΙΤΣΩΤΑΛΑΚΗΣ ΑΕΒΕ, με το βλέμμα στο μέλλον και την ευθύνη προς την κοινωνία, στέκονται δίπλα στον αθλητισμό και την τοπική κοινότητα. Ευχόμαστε στην ΚΑΕ Περιστέρι μία δυναμική και επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά!